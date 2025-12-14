Számos ügyről és kérdésről fogalmazta meg véleményét a Magyar Nemzetnek adott interjújában Áder János, aki többek között leszögezte, politikai pályára nem fog visszamenni.

„Már nyugdíjas korú vagyok, az elnöki munkát befejeztem, letettem a lantot”

– jelezte a volt köztársasági elnök, hozzátéve, a Covid-árvákat támogató Regőczi Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány éppen elegendő feladatot ad neki.

Az ex-államfő azt is világossá tette:

se frakcióvezetőnek, se házelnöknek, se európai parlamenti képviselőnek, se köztársasági elnöknek nem jelentkezett, hanem felkérték ezekre a pozíciókra.

A fideszes politikus felidézte, amikor szóba került, hogy lenne-e miniszterelnök, akkor mindig azt mondta, saját magánál alkalmasabbnak tartja Orbán Viktort.

Az egykori köztársasági elnök azt is fejtegette, hogy nem ismeri Novák Katalin kegyelmi ügyből fakadó lemondásának teljes hátterét. Jóval a lemondás után találkoztak, Novák akkor elmondta a véleményét, de most az derült ki, hogy Áderben maradt némi hiányérzet. Ugyanakkor szerinte nem véletlen, hogy vele nem történt ilyesmi.

Nem tudom, hova vezet, hogy gyakorlatilag megszűnt az értelmes politikai diskurzus, és kétmondatos Facebook-bejegyzésekkel kommunikálnak a politikusok, abban viszont biztos vagyok, ez rossz irány. Hiányzik a karakter, a tartalom és a talentum

– fájlalta Áder, aki szerint gyalázatos a közbeszéd állapota, akárcsak 2017-ben volt.

Egy ponton azt is elmondta, ott lesz a Digitális Polgári Körök szombati szegedi állomásán. Szavai szerint ezzel is úgy járt, mint az összes eddigi pozíciójával: felkérték rá, plusz van mondanivalója a DPK-gyűlésen is. Mindemellett az interjúban a 2010 utáni kormányzást egy történelmi korszakhoz hasonlította a közvagyon alakulása szempontjából.