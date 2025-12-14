Már a Covid-járvány óta téma Németországban, hogy az európai átlaghoz képest túl sokat hiányoznak az emberek a munkahelyükről valamilyen megbetegedés miatt, ami pedig problémát jelent a gazdaság számára.

Idén viszont csúcsra jár a táppénzes napok száma a vezető nyugati országban: friss adatok szerint

évente átlagosan több mint 15 napra vonulnak vissza a biztosítással rendelkező munkavállalók,

ami a versenyképesség szempontjából már mérhetően kritikus arány.

Nem bírják tovább a nyomást

A Techniker Krankenkasse német egészségbiztosító rámutat: a koronavírus-járvány visszahúzódásával sem változott a helyzet, sőt, idén tovább nő a termelés szempontjából meddő napok száma, mivel a hagyományos kórságokon túl más betegségek is terjedőben vannak.

Bár a legtipikusabb hiányzások még mindig a felső-légúti fertőzések miatt kialakuló lázas vagy szövődményes betegségek miatt fordulnak elő, de feltűnő, hogy a korábbiakhoz képest ezek enyhébb változataival már inkább bemennek dolgozni.

Sokan mozgásszervi problémák, illetve újabban

egyre többen mentális egészségügyi diagnózisok miatt esnek ki a munkából.

Ezek közül leginkább a depresszió és a szorongásos zavarok szedik az áldozataikat – a betegszabadságon emiatt töltött napok száma rohamosan nő német partnerünknél.

A covidot elfújta a szél, viszont rengeteg az influenzás

A Barmer egészségbiztosító társaság a légzőszervi megbetegedések miatti hiányzásokat vizsgálta: mint kiderült,

covidos beteg már alig akad, ellenben a kísértetiesen hasonló tüneteket produkáló influenzás érintettek száma durván megnőtt

ebben az évben. Ezt biztosító több okkal magyarázza: például, hogy eluralkodtak az új influenzavírusok, az előző évekhez képest alacsonyabb az influenza elleni oltási arány, valamint az időjárási tényezők is befolyásolják a jelenséget – idézi a Welt.