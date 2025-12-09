Novák Katalin lemondásáról, a kegyelmi ügyről is beszélt Áder János volt köztársasági elnök a Mandinernek adott interjújában.

A korábbi államfő elmondta, hogy tíz éves hivatali ideje alatt több mint hatezer kegyelmi ügyet kellett elbírálnia, köztük Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász ügyét.

„Nagy volt a nyomás – nemzetközileg is – azért, hogy adjak eljárási kegyelmet, vagyis döntsek még a jogerős bírósági határozat előtt” – idézte fel a történteket. Végül úgy döntött, megvárja a büntető­eljárás eredményét.

„A bíró büntető­jogilag releváns tényeket mérlegel, a köztársasági elnöknek viszont jóval szélesebb a mozgástere: számításba vehet például családi, egészségi, társadalmi szempontokat is. Amikor megszületett a jogerős ítélet, ezek figyelembevételével úgy döntöttem, Geréb Ágnes nem megy börtönbe, de a mellékbüntetés alól nem mentesítettem, vagyis a foglalkozását viszonylag hosszú ideig nem gyakorolhatta” – emlékeztetett akkori állásfoglalására Áder János.

Azt is jelezte, többször is előfordult, hogy elnöki kegyelemben részesített egy halálos beteg elítéltet. Miként fogalmazott, ez is olyasmi, amit egy bíró nem mérlegelhet, egy elnök azonban igen.

Összességében azt hangsúlyozta: ahhoz, hogy ilyen kényes helyzetekben egy államfő jól döntsön, szükség van kiváló kollégákra, akik megfelelően előkészítik a döntéshozatalt, és időre is, hogy az ember minden szempontot átgondoljon.

Nem véletlen, hogy tíz év alatt az említett esethez hasonló nem fordult elő velem. Nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem azért, mert a kollégáim tették a dolgukat, megóvtak attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljek

– mondta Novák Katalin kegyelmi döntése kapcsán Áder János.

A volt köztársasági elnök azt is jelezte az interjúban, hogy befejezte politikai pályáját és nem kíván visszatérni.