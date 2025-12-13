Észtország 2027-től 12 hónapra növeli a kötelező katonai szolgálat időtartamát minden újonnan besorozott számára - közölte az észt védelmi minisztérium. A döntést a romló regionális biztonsági helyzettel és az orosz–ukrán háború tanulságaival indokolták.

Az új modell szerint a sorkatonák hat hónap intenzív alapkiképzésen, majd további hat hónap harcközpontú gyakorlaton vesznek részt.

A balti állam védelme nagyrészt tartalékosokra épül: az 1,37 milliós ország évente körülbelül 4000 főt soroz be, a hosszabb szolgálati idő pedig a fejlettebb kiképzést és a modern fegyverrendszerek hatékonyabb integrációját szolgálja.

Hasonlóan jelentős változásokra készül Németország is. A Bundestag december elején elfogadta az új katonai szolgálati modellt, amely

2027-től minden 18 éves férfi számára kötelezővé teszi az orvosi alkalmassági vizsgálaton való megjelenést.

Maga a katonai szolgálat egyelőre önkéntes marad, de létszámhiány esetén úgynevezett „szükségalapú” sorkatonaságot is bevezethetnek, akár sorsolás útján.

Németország 2011-ben, Angela Merkel kancellársága idején szüntette meg a kötelező sorkatonaságot, ám a Bundeswehr létszáma azóta jelentősen csökkent, 2023-ra mindössze 181,5 ezer katonára. Az orosz–ukrán háború kitörése azonban fordulatot hozott a német védelempolitikában, ugyanis Olaf Scholz korábbi kancellár „Zeitenwendét”, vagyis korszakváltást hirdetett, és 100 milliárd eurós különalapot hozott létre a hadsereg modernizálására.

Friedrich Merz kancellár tovább emelte a tétet, amikor kijelentette, hogy célja Európa legerősebb hagyományos hadseregének felépítése.

Ennek érdekében 2026-tól minden 18 éves fiatalt kérdőívben mérnek fel katonai alkalmasság és hajlandóság szempontjából, 2027-től pedig a nagykorúságukat betöltő férfiakat kötelező orvosi vizsgálatra hívják be.

A kormány a szolgálat vonzóbbá tételével próbálja elkerülni a kötelező sorkatonaságot:

a kezdő fizetés 2600 euróra nő,

az ellátás, a szállás és az utazás ingyenes lesz,

miközben 2031-ig több mint 270 új, moduláris laktanyát építenek 3,5 milliárd euró értékben.

A cél 2035-re 260 ezer aktív katona és 200 ezer tartalékos elérése, szemben a jelenlegi mintegy 180 ezres állománnyal. A törvény ugyanakkor nem vezet be automatikus sorkatonaságot, ahhoz külön parlamenti döntésre lesz szükség.

A tervek komoly politikai vitát váltottak ki Németországban, több városban háborúellenes tüntetéseket is tartottak. A kormány szerint azonban a változások elkerülhetetlenek, mivel Európa biztonsági környezete tartósan megváltozott - írja az Index.