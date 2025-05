Válságtanácskozásba torkollt a keddi, ünnepélyesre tervezett ülésnap a német parlamentben, ahol meglepetésre a kancellári szavazáson nem kapta meg a többségi szavazatokat a kereszténydemokrata Friedrich Merz (CDU).

A Szövetségi Köztársaságnak eddig kilenc kancellárja volt, ám most történelmi pillanatban vannak: ez az első alkalom, hogy egy új kancellárjelölt megbukott az első szavazási fordulóban.

Megírtuk: a 69 éves németországi politikus a CDU/CSU pártszövetséggel februárban megnyerte az előrehozott szövetségi választásokat, és elődje, Olaf Scholz pártjával, a balközép SPD-vel készül kormányzásra fő nyugati partnerünknél.

Május 6-án azonban mindössze 310 szavazatot szerzett a Bundestagban a szükséges 316 helyett, míg 307 képviselő szavazott ellene, hárman tartózkodtak.

Így

egyelőre hivatalosan kormányfő nélkül maradt Németország,

bár a sikertelen választás miatt Olaf Scholz megbízott kancellár a vártnál tovább marad hivatalában, és papíron továbbra is képviseli a németeket. Scholznak 2021-es megválasztásakor egyébként 369 szavazatra volt szüksége az abszolút többséghez.

Noha nem ez volt a külpolitikai feszültségben eddig dinamikusan alakuló belső menetrend, még nincs minden veszve a konzervatív kancellárjelölt számára, mert újabb fordulók következnek.

De a tét óriási, mivel

a német demokrácia jövője függ az új, 13 tagú, fekete-vörös kormánykoalíció sikerétől

– vélekedik a sajtó.

A pénzügyi piacok is feszülten reagáltak a délelőtti kudarcra: az eredményhirdetés után a német tőzsdeindex, a DAX körülbelül 300 pontot zuhant.

Üres kormányzati padsor a német parlament alsóházában 2025. május 6-án Kép: Reuters , Fabrizio Bensch

Hamarosan újra megnyomják a gombot

Habár hétfőn már aláírták a koalíciós megállapodást a konzervatívok és a szociáldemokraták, porszem került a gépezetbe a sikertelen kancellárszavazás miatt, amely után a Bundestag berekesztette az ülést és válságértekezletre hívták az érintett frakciókat.

A markáns kijelentéseiről és szigorú külpolitikai elképzeléseiről ismertté vált Friedrich Merz ugyan pofonként élheti meg a keddi kudarcot, de a mainstream pártok elkötelezettsége

az európai szinten is meghatározó, erős Németország iránt annál nagyobb, mintsem hagyják szétesni a terveiket

– ezekről itt és itt írtunk bővebben.

Még több, izgalmas forduló hátravan: legközelebb szerdán vagy pénteken szavazhatnak újra Merz személyéről, akinek akkor már a német Bundestag abszolút többségét is meg kell szereznie ahhoz, hogy kancellár lehessen. Csak a harmadik szavazási fordulóban kap egy jelölt relatív többséget.

Ha ő végül nem jár sikerrel, a Bundestag a szavazástól számított 14 napon belül választhat új vezetőt, amennyiben tagjainak több mint a fele leteszi a voksát– írja a Berliner Zeitung,

A napilap idézi a Merz nagy riválisaként jegyzett, szintén konzervatív Angela Merkelt, aki megdöbbenve fogadta az első fordulóbeli bukást, ami nagy múltú pártjukat, a CDU-t is rendkívül rosszul érintheti a választópolgárok szemében.

Ilyen még soha nem történt

– jelentette ki aggódva az ülés VIP páholyában jelen lévő volt kancellár.

Áruló van a bizalmasok között?

Tudósítók szerint a váratlan fordulat után a teljes létszámban megjelent képviselők azt latolgatták a tisztelt ház folyosóin, hogy

kik lehettek a disszidensek a titkos szavazáson,

akik miatt nem jött össze a nagy nap.

Holott, matematikailag, ha a tervezett koalícióban mindenki betartotta volna a pártfegyelmet, kedden sikert értek volna el, és például Merz szövetségében reggel még mindenki azt nyilatkozta, hogy egységesen támogatják az új vezetőt.

A várományos kancellár is magabiztosan érkezett az ülésterembe, és az előzetes névsorolvasás során nem találkozott ellenvéleményekkel – ezért is lehet számára kijózanító a végkifejlet, bár a kamerák előtt továbbra is higgadtan, mosolyogva véleményezte azt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung viszont megtudta: a színfalak mögött máris egymást okolja a koalícióra készülő kereszténydemokrata és a szocdem párt.

Kép: Reuters , Fabrizio Bensch

Tetőfokán a parlamenti hangulat, ünnepel az AfD

A hangulat egyelőre a tetőfokán van a német sajtó szerint, miközben az ellenzékiek hangolják a közvéleményt, csípős kritikákkal illetve Merzéket.

Az új parlamentből kiszorult szélsőbalos Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) szerint például a leendő szövetségi kormány már a kezdete előtt kudarcot vallott – Friedrich Merz újrafegyverkezési politikája és a szociáldemokrata politikát felhagyó koalíciós partner „erőlködése” miatt.

A Baloldali Párt ugyancsak pikírten arról nyilatkozott, hogy Merz

a saját népe bizalmát és pártja teljes támogatását sem élvezi a „berlini buborékban”,

és akkor, amikor „paktumot kötött a fasisztákkal”, eljátszotta a demokratikus pártok bizalmát.

A fasisztákként megemlített AfD is üdvözölte Friedrich Merz bukását az első fordulóban.

Ez mutatja, milyen

gyenge alapokra épül a CDU/CSU és az SPD kis koalíciója, amelyet a polgárok megszavaztak

– írta Orbán Viktor szövetségese, Alice Weidel pártelnök az X-en.

Parlamenti titkára szerint a jelölt

megkapta a büntetését minden korábbi machinációjáért,

és az általa elkövetett szörnyű választási csalásért, ami korábban soha nem történt meg – idézi a Morgenpost.