„Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik” - közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében. A felkészülésről azt írta, hogy a magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága ülésezik.

„A tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz-ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket” - szögezte le a miniszterelnök, aki szerint azonban nem erre mutatnak az előjelek. „Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni” - vélekedett.

Orbán Viktor szerint „nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.”

Ennek megfelelően a magyar kormány álláspontja, hogy „Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.”

Orbán végül így zárta bejegyzését: „Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!”