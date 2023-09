Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek azt mondta, a csütörtöki esést követően jól teljesített az OTP a pénteki napon, melynek papírjai a hazai részvényindexet is felhúzták.

Hozzátette, kedvező a nemzetközi hangulat is, a nemzetközi bankszektorból pedig több jó hír is érkezett, melyek az OTP emelkedéséhez is hozzájárulhattak.

A hét utolsó kereskedési napján azonban hazai piacmozgató hírek nem érkeztek, így a többi részvény kevésbé mozdult el, és a forgalom sem volt túl magas az elemző szerint.

A Mol 14 forinttal, 0,50 százalékkal 2794 forintra, az OTP 290 forinttal, 2,23 százalékkal 13 300 forintra erősödött. A Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,74 százalékkal csökkent, a Richter-papírok 60 forintot veszítettek az értékükből, 0,67 százalékkal 8915 forintra esett az árfolyamuk.

A BUMIX 17,59 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel zárta a hetet.