Az izraeli Aeronautics Ltd. (Aeronautics) és a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) – a harctéri körülmények között tesztelt pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS), valamint a fejlett hírszerzési, megfigyelési és felderítési technológiák (ISR) vezető fejlesztője és gyártója – szándéknyilatkozatot írtak alá stratégiai együttműködésükről – írta a vállalat friss közleményében.

A 4iG azt írta: a partnerség keretében a vállalatok közösen vizsgálják a modern pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS), köztük a loitering munition (LM) típusú megoldások és kapcsolódó technológiák bevezetésének lehetőségeit az európai piacra, valamint a potenciális magyarországi gyártás feltételeit. A felek ezen felül értékelik egy regionális és globális értékesítést támogató közös vállalat létrehozásának feltételeit is. Jelezték:

A megállapodással a 4iG SDT hosszú távú célja, hogy meghatározó szereplővé váljon a taktikai és mini-UAS rendszerek régiós fejlesztésében és gyártásában, magas szinten érvényesítve a magyar hozzáadott értéket a fejlesztés, a gyártás és az export területén.

Az együttműködés fókuszában a pilóta nélküli repülőrendszerek fejlett képességeinek értékelése áll, ideértve a korszerű mini-UAS és taktikai UAV platformok kutatás-fejlesztését, valamint a felderítési, célazonosítási és adatgyűjtési funkciók továbbfejlesztését – különös tekintettel az Aeronautics által fejlesztett, harcban bizonyított Orbiter UAS-családra, a modern felderítési és adatgyűjtési képességek megerősítésére, valamint a NATO-kompatibilis technológiai követelmények integrálására. Az együttműködés kiterjed továbbá a loitering munition, vagyis a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónok fejlesztési, alkalmazási és rendszerintegrációs potenciáljának áttekintésére, miközben a felek mérlegelik európai gyártási és alrendszer-előállítási kapacitások létrehozásának feltételeit is. A tervezett partnerség része az európai értékesítési és támogatási tevékenységek előkészítése, valamint annak elemzése, hogy Magyarország regionális központként szolgálhasson bizonyos taktikai UAS-modellek – például az Orbiter-család – és a loitering munition megoldások európai jelenlétének erősítésében. A felek egy közös vállalat létrehozásának lehetőségét is értékelik, ami a hazai gyártású UAV-rendszerek értékesítését biztosítaná az európai piacokon, tovább erősítve 4iG SDT védelmi ipari pozícióját és exportképességét a taktikai és mini-UAS rendszerek régiós ökoszisztémájában.

Az Aeronautics vállalattal kötött szándéknyilatkozat új lehetőségeket nyit a 4iG Csoport védelmi üzletágában. A pilóta nélküli repülőrendszerek létrehozása és lokalizációja kulcsszerepet játszik a modern védelmi képességek kialakításában, és erősítheti Magyarország önálló ipari kompetenciáit a NATO-kompatibilis rendszerek fejlesztésében. Az Aeronautics vállalattal közös munkánk hozzájárulhat ahhoz is, hogy hazánk a régió meghatározó UAS-technológiai központjává váljon

– mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

„Az európai pilóta nélküli repülőrendszerek és loitering munition megoldások piaca rendkívül gyors ütemben növekszik. Stratégiai együttműködésünk a 4iG Csoporttal, az európai piac egyik meghatározó szereplőjével, lehetővé teszi, hogy egyesítsük a 4iG magyarországi és európai pozícióit az Aeronautics közel három évtizedes, harctéri körülmények között bizonyított taktikai UAS- és loitering munition szakértelmével”

– mondta Dan Slasky, az Aeronautics Group elnök-vezérigazgatója.

Az Aeronautics a pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS) tervezésében, fejlesztésében és gyártásában a globális védelmi és nemzetbiztonsági (HLS) piac egyik vezető vállalata. A folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységre, valamint a harcban bizonyított teljesítményre és a megbízható működésre építve az Aeronautics széles termékportfóliója korszerű, csúcstechnológiás megoldásokat kínál a hírszerzési, megfigyelési és felderítési (ISR) feladatok széles köréhez. Innovatív rendszereivel a modern hadszíntér követelményeihez igazodó UAS-technológiák élvonalába tartozik.

Az együttműködés alapot teremthet a modern, NATO-kompatibilis pilóta nélküli rendszerek hazai képességeinek kiépítéséhez, valamint a magyar drónipar technológiai színvonalának jelentős emeléséhez. A szakmai partnerség lehetővé teszi a közös munkát egy olyan gyártóval, amelynek technológiái harctéri körülmények között is bizonyítottak, továbbá erősítheti a 4iG SDT hosszú távú pozícióját a közép-európai UAS-technológiai ökoszisztémában – írták.