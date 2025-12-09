A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 685,64 pontos, 0,64 százalékos emelkedéssel 108 570,17 ponton zárt kedden. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője úgy véli, hogy kereskedés a hétfői esést ellensúlyozhatta, lényeges kibocsátói hírek legalábbis nem befolyásolták az árfolyamokat.
Az elemzők szerint a BÉT annak ellenére zárt jó napot, hogy a nemzetközi hangulat visszafogott, a befektetők óvatosak, a meghatározó részvénypiacokon nem látszanak egyértelmű irányok.
A Mol 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2930 forintra, az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,48 százalékkal 33 830 forintra, a Richter-papírok árfolyama 180 forinttal, 1,89 százalékkal 9680 forintra emelkedett. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,6 százalékkal 1726 forintra csökkent.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 205,39 ponton zárt kedden, ez 27,37 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!