A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 685,64 pontos, 0,64 százalékos emelkedéssel 108 570,17 ponton zárt kedden. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője úgy véli, hogy kereskedés a hétfői esést ellensúlyozhatta, lényeges kibocsátói hírek legalábbis nem befolyásolták az árfolyamokat.

Az elemzők szerint a BÉT annak ellenére zárt jó napot, hogy a nemzetközi hangulat visszafogott, a befektetők óvatosak, a meghatározó részvénypiacokon nem látszanak egyértelmű irányok.

A Mol 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2930 forintra, az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,48 százalékkal 33 830 forintra, a Richter-papírok árfolyama 180 forinttal, 1,89 százalékkal 9680 forintra emelkedett. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,6 százalékkal 1726 forintra csökkent.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 205,39 ponton zárt kedden, ez 27,37 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.