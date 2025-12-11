"Tájékoztatom Önöket, hogy a kormány ma távozik hivatalából" – jelentette be a bolgár köztelevízióban Roszen Zseljazkov, Bulgária miniszterelnöke.

A kormányfő percekkel azt megelőzően jelentette be a kabinet távozását, hogy a parlament megkezdte volna a szavazást az ellenük benyújtott bizalmatlansági indítványról.

Bulgária kormánya azután került válságba, hogy a 2026-os euróbevezetés körül komoly társadalmi és politikai konfliktus alakult ki: a párt támogatottsága mélypontra esett, a nacionalista és euroszkeptikus szereplők pedig áremelkedéstől, és az életszínvonal romlásától tartanak. Márpedig a bolgár euró bevezetése előtt már minden technikai akadály elhárult, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) is áldását adta rá.

Ezen felül a költségvetési megszorítások, valamint az adóemelési tervek sem tettek jót a kabinetnek.