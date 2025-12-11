A Magyar Posta most közzétette a postahivatalok nyitvatartását december második felére és január elejére vonatkozóan.

A Posta közleménye alapján az ünnepek alatt, december 25-én és 26-án, valamint 2026. január 1-jén a posták zárva lesznek, a többi napon pedig az alábbi munkarend szerint tartanak nyitva.

2025. december 13. (szombat) munkanap

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00–16:00 óráig, a többi posta 08:00–12:00 óráig üzemel.

15 ezer fő feletti–50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00 és 12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00 és 12:00 óra között áll majd rendelkezésre.

15 ezer lakos alatti település esetén 08:00 és 12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.

2025. december 24. (szerda) pihenőnap

Az ünnepek előtti csomagforgalom miatt szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig lesznek nyitva.

2025. december 25–26. (csütörtök–péntek)

Ünnepnap, minden posta zárva tart.

2025. december 28. és 30. között

Normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek.

2025. december 31. (szerda)

Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

2026. január 1. (csütörtök)

Ünnepnap, minden posta zárva tart.

2026. január 2. (péntek) pihenőnap

Szombati munkarend szerint üzemelnek a posták, legfeljebb 12 óráig biztosítanak szolgáltatást.

2026. január 3. és 9. között

Normál munkarend szerint tartanak nyitva a postai szolgáltatóhelyek.

2026. január 10. (szombat) munkanap

50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00–16:00 óráig, a többi posta 08:00–12:00 óráig üzemel.

15 ezer fő feletti–50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00 és 12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00 és 12:00 óra között áll rendelkezésre.

15 ezer lakos alatti település esetén 08:00 és 12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.

Az üzletházakban működő és a postapartnerek által üzemelő postahelyek nyitvatartása a fentiektől eltérhet az üzemeltetővel történt egyeztetések alapján.