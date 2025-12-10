Szörnyű felfedezést tettek az elmúlt napokban a Közép-afrikai Köztársaságban található Ndassima aranybányában arany után kutató helyiek: kincsek helyett rengeteg holttestet találtak - írta meg az Onet lengyel sajtóügynökség külföldi hírekre hivatkozva.

A közép-afrikai CNC hírügynökség számolt be arról, hogy az első holttestet a múlt héten fedezte fel egy aranyásó. Amikor észrevette, hogy emberi lábak állnak ki a kavicshalomból, odahívta társait, akiknek segítségével összesen öt holttestet ástak elő a törmelék alól.

Néhány nappal később más helyi aranyásók további hat holttestre bukkantak.

A CNC tudósítása szerint Ndassimában található az ország egyetlen iparosított aranybányája, amelyet évekig a kanadai Axmin vállalat üzemeltetett. 2017-ben azonban a Közép-afrikai Köztársaság jelenlegi elnöke, Faustin-Archange Touadera átadta az üzemeltetést az általa betelepített orosz zsoldosoknak, akik, amióta csak átvették az irányítást, szigorúan őrzik a területet.

Nemcsak a bányába való belépést tiltották meg, hanem a közeli folyók és patakok megközelítését is, mivel azokban is lehetnek még aranynyomok.

Bevezettek egy szabályt: akit a bánya közelében érnek, azt azonnal lelövik.

A hírügynökség tudomása szerint 2018-ban három orosz újságírót öltek meg, akik megpróbáltak fényképet készíteni a bányáról. 2023-ban pedig orosz zsoldosok gyilkoltak meg egy helyi hitszónokot és öt kísérőjét a bánya közelében.

A CNC szerint a halálesetek azóta is mindennaposak Ndassimában. A tanúvallomások alapján naponta körülbelül 10 ember hal meg a bányavárosban.

Arra is rámutattak, hogy a kavics alatt rejtőző holttesteket az orosz zsoldosok által alkalmazott kivégzési módszer magyarázza. Amikor ugyanis a zsoldosok meglepik az árkokban kutató aranyásókat, óriási kotrógépekkel rengeteg kavicsot zúdítanak rájuk, élve eltemetik őket.