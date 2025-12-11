Jövő év január 7-től átlagosan öt százalékkal, infláció közeli mértékben drágulnak a budapesti fürdőbelépők – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.). Az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti. Az új belépőárak – ez alkalommal is differenciálva – a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesznek magasabbak. A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára is öt százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is.
A budapesti fürdők is készülnek az ünnepekre, az ilyenkor megnövekvő hazai és külföldi vendégforgalomra. A fürdőélmény karácsonyi ajándékként is egyre népszerűbb, ebből pedig széles a választék. Lehet ez egy ajándékutalvány vagy olyan különleges program, mint a panoráma fürdőzés a város felett Csillaghegyen, szilveszter a Rudasban vagy egy varázslatos este a margitszigeti Lumina Parkban – közölte a BGYH Zrt.
Az év végi ünnepi időszakban a fürdők vendégforgalma jelentősen megnő, ilyenkor az emberek, a családok több időt tudnak együtt tölteni, pihenni, így érezhetően többen vágynak fürdőzni, szaunázni is.
A Csillaghegyi fürdőben Adventi Szaunamaraton-sorozat indult. Érdemes kipróbálni a Széchenyi fürdő Évzáró téli szaunamaratonját. A Széchenyi fürdő Pálmaház – Ünnepi kiadást ajánl mindazoknak, akik szeretnék egy időre kikapcsolni a világot és helyette bekapcsolni a nyugalmat. Az évbúcsúztatók kedvelt programja a Szilveszter a Rudas fürdőben. Az óév elbúcsúztatása után talán a leghatékonyabban a gyógyvíz jótékony hatása segít regenerálódni. A Rudas fürdő január 1-jei Hangover programja az új esztendő legelső napját teszi különlegessé. Az ünnepi hangulat elmaradhatatlan része a Lumina Park Varázsvilág programja.
Nemcsak a fürdőzés szerelmeseinek kedves meglepetés egy fürdőbelépő vagy ajándékutalvány, írta a BGYH Zrt. Az utóbbi 1000 forintos és 5000 forintos címletekben váltható, előnye, hogy online még az utolsó pillanatban is megvásárolható. Érvényes a budapesti fürdőkbe – Széchenyi, Rudas, Lukács, Dandár, Paskál, Palatinus, Csillaghegy, Pesterzsébet, Római Strand, Pünkösdfürdői strand – 2026. december 31-ig, és felhasználható belépőjegyekre, masszázsokra, kezelésekre vagy wellness-termékekre egyaránt.
Aki igazán egyedi fürdős ajándékot keres, választhatja a két főre szóló privát fürdőzést a Csillaghegyi fürdő panorámamedencéjében. Örök emléket szerezhetünk az élményutalvánnyal, mely tartalmazza a privát fürdőzést a város esti fényei alatt, pezsgőt és hozzá exkluzív csokoládét, és még törölközőt, köntöst sem kell vinni. az sem mellékes, hogy SZÉP Kártyával is lehet fizetni.
Fürdők nyitvatartása az ünnepi időszakban2025. december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
December 24-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő reggeltől 13 óráig tart nyitva, december 25-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő 10 órakor nyit és este normál nyitvatartási ideig üzemel, a többi fürdő ezen a két napon zárva tart. December 26-án a fürdők 10 órakor nyitnak, a Palatinus fürdő már 9 órakor. December 31-én a fürdők rövidített nyitvatartással működnek, január elsején egységesen 10 órától várják az újévi fürdővendégeket.
