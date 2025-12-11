Jövő év január 7-től átlagosan öt százalékkal, infláció közeli mértékben drágulnak a budapesti fürdőbelépők – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.). Az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti. Az új belépőárak – ez alkalommal is differenciálva – a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesznek magasabbak. A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára is öt százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is.

A budapesti fürdők is készülnek az ünnepekre, az ilyenkor megnövekvő hazai és külföldi vendégforgalomra. A fürdőélmény karácsonyi ajándékként is egyre népszerűbb, ebből pedig széles a választék. Lehet ez egy ajándékutalvány vagy olyan különleges program, mint a panoráma fürdőzés a város felett Csillaghegyen, szilveszter a Rudasban vagy egy varázslatos este a margitszigeti Lumina Parkban – közölte a BGYH Zrt.

Az év végi ünnepi időszakban a fürdők vendégforgalma jelentősen megnő, ilyenkor az emberek, a családok több időt tudnak együtt tölteni, pihenni, így érezhetően többen vágynak fürdőzni, szaunázni is.

A Csillaghegyi fürdőben Adventi Szaunamaraton-sorozat indult. Érdemes kipróbálni a Széchenyi fürdő Évzáró téli szaunamaratonját. A Széchenyi fürdő Pálmaház – Ünnepi kiadást ajánl mindazoknak, akik szeretnék egy időre kikapcsolni a világot és helyette bekapcsolni a nyugalmat. Az évbúcsúztatók kedvelt programja a Szilveszter a Rudas fürdőben. Az óév elbúcsúztatása után talán a leghatékonyabban a gyógyvíz jótékony hatása segít regenerálódni. A Rudas fürdő január 1-jei Hangover programja az új esztendő legelső napját teszi különlegessé. Az ünnepi hangulat elmaradhatatlan része a Lumina Park Varázsvilág programja.

Nemcsak a fürdőzés szerelmeseinek kedves meglepetés egy fürdőbelépő vagy ajándékutalvány, írta a BGYH Zrt. Az utóbbi 1000 forintos és 5000 forintos címletekben váltható, előnye, hogy online még az utolsó pillanatban is megvásárolható. Érvényes a budapesti fürdőkbe – Széchenyi, Rudas, Lukács, Dandár, Paskál, Palatinus, Csillaghegy, Pesterzsébet, Római Strand, Pünkösdfürdői strand – 2026. december 31-ig, és felhasználható belépőjegyekre, masszázsokra, kezelésekre vagy wellness-termékekre egyaránt.

Aki igazán egyedi fürdős ajándékot keres, választhatja a két főre szóló privát fürdőzést a Csillaghegyi fürdő panorámamedencéjében. Örök emléket szerezhetünk az élményutalvánnyal, mely tartalmazza a privát fürdőzést a város esti fényei alatt, pezsgőt és hozzá exkluzív csokoládét, és még törölközőt, köntöst sem kell vinni. az sem mellékes, hogy SZÉP Kártyával is lehet fizetni.