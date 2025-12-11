Bokros Lajosnak egy nemrégiben adott interjújából az derült ki, hogy a volt miniszter a többkulcsos szja híve, gonosznak titulálta a többgyermekes anyák e formában bevezetett adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13. havi, illetve a 14. havi nyugdíjat, emellett a nyugdíjrendszer privatizációja mellett tört pálcát.

A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere ezzel a Tisza Pártnak tulajdonított, állítólagos megszorítócsomag főbb pontjai mellé állt, támogatta azt. Sőt Bokros – aki három évtizede névadója volt egy igen megosztó korábbi megszorítócsomagnak – az interjúban tovább is ment: nyugdíjkorhatár-emelést sürgetett és azt, hogy az állam adja el az aranytartalékot. A Klasszis Médiának beszélve Bokros elárulta,

Egy kis nosztalgiázás után Bokros átkanyarodott a kormány intézkedéseinek kritizálására, a korrupciót, a propagandát, a lopást és az oligarchiát is elítélte.

A 14. havi nyugdíj már kifejezetten őrültség, parasztvakítás és szemfényvesztés. (...) Csak az inflációt fogja növeli és a pénzünket elértékteleníteni

– figyelmeztetett a közgazdász, aki szerint semmi indoka nincs a 13. havi nyugdíjnak sem, hiszen senki soha nem fizetett 13 havi nyugdíjjárulékot.

Bokros arról beszélt, ahol csökken és öregszik a lakosság, ott nem lehet változatlanul fenntartani az egypilléres, kizárólag a társadalombiztosításra alapozott nyugdíjrendszert. Ezért az öngondoskodási pillért is kiemelte. Az expolitikus óriási bűnnek nevezte a kötelező magánnyugdíj-pénztári rendszer 2011-es megszüntetését.

Az interjú egy pontján azt magyarázta, hogy a fogyatkozó népesség okán nem lehet megígérni az inflációkövető, vásárlóerőt megőrző nyugdíjat. Nem tartja ördögtől valónak a nyugdíjkorhatár módosítását.

Azt is szóba hozta, hogy a hazai adórendszer teljesen torz, piac- és növekedésellenes. Úgy látja, előbb-utóbb szükség lesz a többkulcsos személyijövedelem-adó bevezetésére, és szerinte

a mostani egységes 15 százalék helyett három kulcs lehetne: 10, 20 és 30 százalékos.

Ez az ötlet az alacsonyabb keresetűeknek jó hírt jelentene, ám a mostani adórendszert az exminiszter szerint megterhelik a kedvezmények és a mentességek.

Kiemelte a 650 milliárdos MNB-botrányra célozva, hogy most kellene eladni a mára tetemesre duzzasztott jegybanki aranytartalékot, mert most magas az árfolyam, a hozambevételből pedig lehetne finanszírozni az elmúlt évek jegybanki veszteségét. A Vg megjegyezte, soha nem tervezte még ennyi jegybank a világban, hogy aranyat halmoz fel a következő 12 hónapban. Így keresnek ugyanis védelmet a válságok és az infláció ellen.