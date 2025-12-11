Tovább növeli a szakadékot a kis- és nagynyugdíjasok között a januári, 3,6 százalékos járulékemelés. Miközben egy átlagos, 250 ezer forintos nyugdíjjal rendelkezőnek ez nagyjából havi 9 ezer forint plusz pénzt jelent, addig egy levele magasabb, például 600 ezer forint feletti juttatással rendelkezőnek legalább 21 600 forint pluszt.

De vannak, akik még ennyi emelésre se számíthatnak: a 180-200 ezres sávban lévőknek csupán 6480-7200 forint körüli emelést jelent a kormány bejelentése.

Kapcsolódó Nyugdíjügyek miatt táncol pengeélen a kormány

A Pénzcentrum felidézi, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 elején az öregségi nyugdíjban részesülők 56 százaléka kapott 200 ezer forint feletti ellátást, 24 százalékuk pedig 300 ezer fölöttit. A legtöbb idős a 180-200 ezres sávban van. Közel 75 ezren vannak a lap szerint az úgynevezett „luxusnyugdíjasok”, akik havi 600 ezer forint feletti nyugdíjban részesülnek.

A februárban érkező 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti kifizetése is már emelt összegű lesz. Az emelésre, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíjra csak azok jogosultak, akik 2025. december 31-ig vonultak nyugdíjba.

Szintén fontos változás, hogy a januárban elhunyt idősek örökösei már nem kaphatják meg a plusz kifizetéseket.