A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1037,54 pontos, 0,95 százalékos csökkenéssel, 107 884,53 ponton zárt hétfőn.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot, amely a nemzetközi piacokhoz képest alulteljesített, átlagon felüli forgalom mellett.
Kapcsolódó
A Mol ára 36 forinttal, 1,22 százalékkal 2914 forintra, az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,26 százalékkal 33 670 forintra, a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,25 százalékkal 9500 forintra gyengült. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,57 százalékkal 1754 forintra erősödött.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!