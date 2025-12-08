A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1037,54 pontos, 0,95 százalékos csökkenéssel, 107 884,53 ponton zárt hétfőn.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot, amely a nemzetközi piacokhoz képest alulteljesített, átlagon felüli forgalom mellett.

A Mol ára 36 forinttal, 1,22 százalékkal 2914 forintra, az OTP-részvények ára 430 forinttal, 1,26 százalékkal 33 670 forintra, a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,25 százalékkal 9500 forintra gyengült. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,57 százalékkal 1754 forintra erősödött.