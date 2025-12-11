A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közös közleményében jelezte: a karácsonyi időszakban sokan díszítik otthonukat lézeres fényvetítőkkel, ám tudni kell, hogy ezek nem megfelelő használata veszélyeztetheti a légi közlekedést, a nem biztonságos termékek vásárlása pedig a fogyasztókra nézve is komoly kockázatot jelent.

Az MTI által idézett közleményből kiderül, hogy a karácsonyi időszakban megszaporodnak a lézeres zavarások: a pilóták rendszeresen jelzik, hogy a földről érkező lézersugár zavarta meg őket repülés közben. Szabad szemmel ugyanúgy tűnhet, hogy az ég felé irányított lézerfények pár méter után kialszanak, de valójában rendkívül nagy távolságra is eljutnak; a lézerfényt akár több kilométeres magasságban is észlelhetik a pilóták.

Egyetlen rosszul elhelyezett lézersugár is ronthatja a légi járművet vezető pilóták látási viszonyait, ami komoly kockázatot jelent. A pilóták lézerfénnyel történő megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, így bűncselekménynek számít, az elkövetőket pedig akár szabadságvesztéssel is sújthatják. A légi járművek személyzete rendszeresen jelenti ezeket az eseteket, a panaszokat a társaság hivatalból továbbítja az illetékes hatóságoknak.

Aki lézeres fényvetítőt használ, kizárólag a házak falára irányítsa, és időnként ellenőrizze a fény irányát

- szól a felhívás.