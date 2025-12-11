Elindultak a szokásos év végi tájékoztatók, aki rendelkezik tartós befektetési számlával (TBSZ), számíthat arra, hogy a napokban értesítőt kap, milyen teendője van a számlájával.

A TBSZ-t egyre többen használják, szinte egész Európa legkedvezőbb, befektetésekhez, megtakarításokhoz kapcsolható adókedvezményéről van szó. Lényege, ha a befektető 5 évig nem veszi fel a számláról a megtakarított pénzét, akkor az elért hozam, a kapott osztalék, kamat és árfolyamnyereség után nem kell sem 15 százalék szja-t, sem pedig 13 százalék szochót fizetni, azaz 100 forint nyereségből 28 forint az adókedvezmény.

Van teendő a lejáró számlákkal

Akinek van lehetősége rendszeres megtakarításra, általában évente új TBSZ-t nyit, ennek megfelelően a 2020-ban nyitott számlák az év végén lejárnak. Itt több választási lehetőség kínálkozik:

A lejáró TBSZ-en felszabaduló pénz és értékpapír befektethető egy olyan számlára, amelynek a 2025-ös a gyűjtőéve (ilyen TBSZ még most is nyitható, illetve ha az érintett azt már idén megnyitotta, akkor az is használható). Aki ezt a lehetőséget választja, erről online felületen nyilatkoznia kell a befektetési szolgáltatótól kapott tájékoztatóban foglaltak szerint. Ha ez megtörténik, a befektetési szolgáltató az év utolsó munkanapján átvezeti a 2020-as TBSZ-ről a 2025-ösre a számlán lévő eszközöket. Az átvezetéskor az utolsó piaci árfolyam és az eredeti bekerülési ár közül azt veszik figyelembe, amelyik magasabb. Részleges újrabefektetésre is van lehetőség, szolgáltatóként eltérő, de ennek határideje nem az év utolsó munkanapja, hanem korábbi, jellemzően december közepe, addig lehet erről nyilatkozni. A másik opció szerint nincs átvezetés, nem kell nyilatkozni semmiről, ebben az esetben a 2020-as TBSZ megszűnik, az azon lévő pénzt és értékpapírokat átvezetik a normál számlára. A kifutó 2020-as számlán utoljára december 23-án lehet kereskedni (BÉT-re bevezetett papírokkal), az amerikai piacokon ez a határidő december 30.

Befizetés csak gyűjtőévben

Szabály szerint TBSZ-en pénzt elhelyezni csak a számlanyitás évében (gyűjtőév) lehet, a minimális összeg 25000 forint, vagy ezzel egyenértékű deviza. A kereskedés ekkor már elindítható, korlátozás nincs, amit a befektető kockázati profilja lehetővé tesz (mifid teszt), azok a termékek megvehetők: részvények, kötvények, befektetési alapok jegyei, származtatott termékek, tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) és külföldi értékpapírok.

Rossz hír, hogy TBSZ-re csak pénz fizethető be, más szolgáltatónál vezetett, vagy saját számláról áttranszferálni (kivéve a lejáró 2020-as TBSZ-ről) nem lehetséges. A gyűjtőévben december 31-ig lehet befizethetni pénzt a számlára, a következő évektől további befizetések már nem engedélyezettek.

Drága a korai feltörés

A hozam (kamat, osztalék, árfolyamnyereség) kedvező adózással jár, de csak akkor, ha sikerül tartani a futamidőt, az 5 évet. A harmadik év letelte előtti feltörés esetén a hozam után 28 százalék adófizetés kötelezettség keletkezik (15 százalék szja + 13 százalék szocho). A 3-5. évek közti feltörés büntetése 10 százalékos szja és 8 százalékos szocho az elért hozam, árfolyamnyereség után.

Alapesetben kétféle TBSZ létezik, amelyek közt nincs átjárhatóság, de a két típus párhuzamosan is megnyitható: az egyik a tartós befektetési betétszámla (itt csak lekötött betét választható), a másik az értékpapírszámla.

A harmadik negyedév végén közel 510 ezer, értékpapír típusú TBSZ számlával rendelkeztek a magyarok, egy évvel korábban 375 ezerrel. A számlákon lévő megtakarítások piaci értéke 7374 milliárd forint volt. Az egy főre jutó átlagvagyon 14,5 millió forint.

Gáláns a magyar rendszer

Európában több országban is léteznek a magyar TBSZ-hez hasonló (adó- vagy tőkepiaci kedvezményeket biztosító) megtakarítási/befektetési számlák, de a kedvezmények, korlátok, időhorizontok és szabályok országonként eltérők.

A francia PEA közel áll a magyar TBSZ-hez, öt év után adómentes az osztalék és az árfolyamnyereség, de van egy 150 ezer eurós (58 millió forint) felső limit, ennél nagyobb vagyonra nem jár adókedvezmény.

Az olasz PIR is adómentességet kínál azoknak, akik 5 évig megtakarítanak, de például a portfólióban megkötések vannak, tartani kell EU kibocsátású részvényeket.

Németországban nincs TBSZ-hez hasonló konstrukció, helyette 1000 euróig adómentes a megszerzett kamat és osztalékbevétel.