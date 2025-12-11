Tőzsdei bevezetésre készül a SpaceX, a tőkebevonás egyebek mellett Elon Musk alapító-vezérigazgató nagy álmának – Mars expedíció – teljesítését támogatná, emellett persze racionálisabb és közelebb megvalósítható célokat is megfogalmaztak. A cégben Musk 42 százalék részesedéssel rendelkezik, de a szavazati joga magasabb, lényegében az ő döntésén múlik minden, ami a vállalat háza táján történik.

A Reuters csütörtökön saját információja alapján azt írta, hogy a nyilvános részvénykibocsátás (IPO) júniusra várható, amely során a SpaceX 25-30 milliárd dollárt vonna be befektetőktől. Akik állítólag évek óta alig várják, hogy beszálljanak a cégbe.

A Reutersnek nyilatkozó szakértő szerint bár egy kockázatos és tőkeigényes üzletágról van szó, de a lakossági kereslet a részvények iránt óriási lesz. Shay Boloor, a Futurum Equities stratégája a tőzsdetörténelem legőrültebb IPO-ját jósolja, a várhatóan magas kereslet és árfolyam akár 1500 milliárd dollárra is értékelheti a céget.

Elon Musk jelenleg 5 cégben érdekelt, ezek közül csak a Tesla működik nyilvánosan, a SpaceX lehet a második a sorban. Egy újabb bevezetés a Wall Streetre tovább növelhetné a jelenleg is a Bloomberg Billionaires Index éléről kirobbanthatatlan Musk 465 milliárd dolláros vagyonát.

A SpaceX a tőzsdei bevezetés során begyűjtött források egy részét űrbe telepített adatközpontok fejlesztésére kívánja felhasználni, beleértve a működtetésükhöz szükséges chipek beszerzését is.

A NASA mellett a SpaceX-nek sokáig az amerikai nemzetbiztonsági hivatal és a hadsereg volt a legfőbb megrendelője, mára azonban a vállalati megrendelések adják a forgalom zömét. A vállalat várhatóan körülbelül 15 milliárd dolláros bevételt fog termelni 2025-ben, ami 2026-ra 22 és 24 milliárd dollár közé nőhet.

A SpaceX-en Musk és az alkalmazottak olyan kockázati tőkebefektető cégekkel osztoznak, mint Peter Thiel Founders Fundja, a Justin Fishner-Wolfson vezette 137 Ventures és a Valor Equity Partners. A Fidelity szintén jelentős befektető, akárcsak az Alphabet Google-je. Ők valamennyien zártkörű tőkeemelés során jutottak SpaceX-részvényekhez.

Ha az IPO-n ugyanakkora (420 dolláros) árazás alakulna ki, amennyin az első körös finanszírozók beszálltak, akkor elég lenne mindössze a SpaceX-részvények 5 százalékát piacra vinni, már azzal is sikerülne 40 milliárd dollár friss tőkét bevonni a vállalatba.