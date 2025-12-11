A londoni FTSE-100 mutató 0,49 százalék, a frankfurti DAX-index 0,61 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,77 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,88 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,58 százalékos, Madridban 0,81 százalékos indexemelkedéssel zárult a kereskedés.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 1,20 dollárral, 1,93 százalékkal, 61,01 dollárra csökkent a globális túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak hatására. Az arany határidős jegyzése 4289,70 dolláron állt unciánként, 1,54 százalékos, 65 dolláros erősödéssel.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 0,70 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 26,79 eurón állt záráskor.
Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,08 százalékos pluszban, az S&P 500-as index 0,22 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,84 százalékos veszteséggel állt.
Több tízezer liter olaj zúdult egy német finomító környékéreA Rosznyeft orosz kőolajipari óriáscég német leányvállalatának tulajdonában lévő PCK-finomító vezetékeiben baleset történt: közel 200 ezer liter nyersolaj ömlött ki Németország északkeleti részén, a lengyel határ közelében. A szándékos rongálást kizárták, a kiömlött olajat speciális szívókocsikkal igyekeznek összegyűjteni.
