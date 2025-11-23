A Samsung a leghosszabb ideje kínál biztonsági frissítéseket a Galaxy okostelefonokhoz az Android piacán. Ám függetlenül attól, hogy meddig kínál a márka szoftvertámogatást, az előbb-utóbb véget ér. A dél-koreai techóriás négy telefonjával is ez a helyzet – írja a SamMobile.

A Samsung most befejezte a Galaxy A03s, a Galaxy A52s, a Galaxy F42 5G és a Galaxy M32 5G szoftvertámogatását.

A technológiai óriás már régen leállította az operációs rendszerfrissítések nyújtását ezekhez a telefonokhoz, de eddig biztosította a biztonsági frissítéseket. A jövőben azonban már ezt sem teszi meg.

Emlékeztetnek, a Samsung 2021 augusztusa és 2021 szeptembere között dobta piacra ezeket a telefonokat, és ígéretet tett arra, hogy négy éven át biztonsági frissítéseket kínál ezen eszközökhöz. Az ígéretnek megfelelően a márka erre az időszakra, avagy 2025 szeptemberéig biztonsági frissítéseket kínált, és most a márka végleg befejezi a szoftvertámogatást.

Emiatt ezek a telefonok a jövőben sebezhetőek lehetnek a biztonsági támadásokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G vagy Galaxy M32 5G készüléke van, annak célszerű új telefonra váltania. A Galaxy A07, Galaxy F56 és Galaxy M36 legújabb utódkészülékei az A03s, F42 5G és M32 5G; a Galaxy A52s tulajdonosai pedig kiváló mobilfrissítésnek találhatják a Galaxy A56-ot az oldal értékelése alapján.