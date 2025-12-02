A Samsung honlapján szereplő ismertetés szerint teljesen kinyitva a telefon képernyője átlósan 10 hüvelyk (159,2 x 214,1 x 3,9 milliméter), így nagyjából egy táblagépével vetekszik. Az okostelefont úgy tervezték, hogy mindhárom képernyőszakaszhoz külön alkalmazás tartozhat.

A Galaxy Z TriFold ára Dél-Koreában 3,5 millió won, mintegy 800 ezer forint lesz.

Dél-Korea után később Tajvanon, Szingapúrban, az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Államokban is elérhető lesz.

A készülék a Samsung összecsukható telefonjai közül a legnagyobb, 5600 milliamperórás (mAh) akkumulátorral lesz kapható. A súlya 309 gramm.

Kép: Samsung

Elsőként a kínai Huawei mutatta be háromrészes képernyővel ellátott okostelefonját, a Huawei Mate XT-t, tavaly szeptemberben.