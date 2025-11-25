2025-ben először a korábbi évek többnapos kampányai helyett egész hónapos Black Fridayt rendez a Rejoy.hu, amely november utolsó napjáig tart. 4 milliárd Ft értékű készlettel indultak neki, és több mint 130 készüléktípus kapható az év legkedvezőbb árán a Rejoy oldalán.

Az eddig beérkezett adatok alapján rendkívül sikeres a kampány: a Rejoy eddig harmadával túlteljesítette túl fekete pénteki célszámokat. Ez annak is köszönhető, hogy világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a felújított mobileszközök iránt:

míg az új készülékek piaca az elmúlt negyedévben globálisan csak 3 százalékkal nőtt (Európában és az USA-ban pedig inkább stagnált), a Rejoy eladásai ebben az időszakban 30 százalékkal emelkedtek.

A Black Fridayen a hazai ügyfelek közel 85 százaléka felújított okostelefont vásárol, a fennmaradó hányad laptopot, okosórát vagy tabletet választ. Az idei Black Fridayen eladott felújított okostelefonok 83 százaléka Apple, a második legnépszerűbb gyártó, a Samsung az eladások 16 százalékát tette ki eddig.

A készülékeket az alaptárhellyel és minél sötétebb, neutrálisabb színekben keresik a hazai vásárlók. A legkeresettebb készülékek toplistája:

iPhone 13 128 GB,

iPhone 13 mini 128 GB,

iPhone 15 128 GB,

iPhone 14 128 GB,

iPhone 15 Pro 128 GB.

Idén tudtak a Rejoy.hu ügyfelei elsőként a svéd Klarna cég BNPL (Buy Now, Pay Later) szolgáltatásán keresztül elérhető részletfizetési lehetőséggel is rendelni: a Black Fridayen tízből két vásárló élt a lehetőséggel, ami több mint tízszeres növekedést jelent a tavalyi kampány eredményeihez képest (tavaly a “hagyományos”, fél-, egy- vagy kétéves futamidejű áruhitelek álltak rendelkezésre).

A Black Friday rendeléseket tízből hét vásárló csomagautomatába kérte, és a csomagok 95 százaléka 3–4 munkanapon belül megérkezett, de az csomagok fele már 3 napon belül eljutott új tulajdonosához.