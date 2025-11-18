Az Economx is beszámolt arról, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) egyedi kormánydöntéssel adott támogatásainak friss listájából kiderült: a Samsung SDI 955 milliárd forintból bővíti magyarországi akkumulátorgyártó üzemének kapacitását; a beruházáshoz járó, 133 milliárd forintos állami támogatásról szóló szerződést október 16-án szignálták. Arról pedig október 7-én írtunk, hogy A Budapest Környéki Törvényszék megsemmisítette a gödi Samsung SDI akkumulátor gyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt, az ítélet átvételétől számítva tehát nem lehet akkumulátort gyártani az üzemben.

A kormánydöntésról szóló hírt a KKM kommentálva azt írta: a Samsung SDI a támogatásért cserében több, Magyarország számára hosszú távon is jelentős kötelezettséget vállalt, ezek közé tartozik, hogy

a társaság 2038. december 31-ig szerződés keretében is garantálja magyarországi működését, a 3308 fős bázislétszámmal együtt,

668 milliárd forint bértömeg kifizetését is vállalja,

a vállalat dolgozóinak pedig átlagosan közel 900 ezer forintos havi bért biztosít, ami kiemelkedő a térségben.

A tárca a közleményében leszögezte azt is, hogy a Samsung 2016 óta összesen 2885 milliárd forint értékben hajtott végre beruházásokat Magyarországon, amelyeket az állam csak 6,58 százalékos intenzitással támogatott, ez nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony, igaz, az állam által vállalt infrastrukturális fejlesztések ebben nincsenek benne.

A Telex most úgy értesült, hogy a bővítés keretében a gyár központi, cellagyártás nevű részlegét délkeleti, a formázás és modulgyártás részlegét észak felé bővítik. A beruházás részeként négy új, modern technológiával felszerelt gyártósort telepítenek, ahol elsősorban a Hyundai európai autóihoz készülő akkumulátorokat gyártanak majd 2026 és 2032 között.

Belsős információk szerint a kormány már 2023 végén dönthetett a 133 milliárdos támogatásról. A cég eredetileg 1900 új munkahely létrehozását vállalta volna a támogatásért cserébe, ez azonban később kikerült a megállapodásból.

Az állami támogatás október 16-i bejelentése több szempontból is figyelemre méltó: a gödi üzem termelése mára a 2023-as csúcs felére csökkent, az elmúlt másfél évben több ezer belső és külső dolgozót küldtek el, és a gyárnak elméletileg le kell állnia, amíg a működéshez szükséges engedélyt újra meg nem szerzi.