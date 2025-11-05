A pénzügyminisztérium felfüggesztette a kínai Shein online webshopját mindaddig, amíg a vállalat hitet érdemlően nem bizonyítja, hogy annak tartja megfelel a hatályos francia jogszabályoknak.

A tárca döntése épp azon a napon született, amikor a Shein megnyitotta első állandó üzletét Párizsban, a város egyik legismertebb áruházában. A megnyitón tüntetők egy kisebb csoportja is megjelent, akik egy rövid időre a megnyitó ünnepséget is megzavarták.

A minisztérium nem közölte, hogy a fizikai üzletre hatással lesz-e a döntése. A Shein ugyanakkor jelezte, hogy kész együttműködni a hatóságokkal, hogy gyorsan megoldják az aggályokat – írja az AP.

A kormány bejelentését követően a lap szerint még mindig hozzá lehetett férni a Shein weboldalának francia nyelvű változatához, és vásárolni is lehetett.

A Shein körül a múlt hétvégén robbant ki a botrány, miután a francia fogyasztóvédelmi hatóságok a kínai vállalat online boltján észlelt gyermekeknek kinéző szexbabákról tettek jelentést. A cég válaszul azonnal eltávolított a kérdéses termékeket, és azonnali vizsgálatot indított, hogy kiderítse, hogy eshettek át az értékesíthető termékek szűrőjén.