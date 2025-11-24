A kínai kiskereskedő a hónap elején megnyitotta első fizikai üzletét a Rue de Rivoli központi párizsi BHV áruházban, ami felháborodást váltott ki a törvényhozók és más kiskereskedők körében, akik szerint a Shein alacsony költségű üzleti modellje káros hatással van a francia bevásárlóutcákra – írja a Reuters.

A széles áruválasztékáról híres BHV számára ez a lépés egy kísérlet volt arra, hogy bevonzza a fiatalabb vásárlókat, akik nagy rajongói lettek az olyan online platformoknak, ahol mindent megtalálnak a kozmetikumoktól a divatig.

A Société des Grands Magasins, amely két évvel ezelőtt megvásárolta a BHV-t a Galeries Lafayette csoporttól, reméli, hogy a Sheinnel kötött partnersége olyan innováció, amely megvédi a vállalatot. Az SGM szerint a BHV áruház forgalma 50 százalékkal nőtt a Shein indulásának napján.

A Shein a múlt hónapban kijelentette, hogy a világ vezető divatpiaca, Franciaország „természetes választás” volt a fizikai áruházak tesztelésére, és hogy online értékesítései lehetővé teszik számára, hogy pontosan megjósolja a helyi fogyasztók igényeit.

Amikor megnyílt a Shein párizsi üzlete, Franciaország felfüggesztette francia piacterét, miután gyermekszerű szexbabákat találtak eladásra a platformon. A felfüggesztési eljárást leállították, miután a Shein visszavonta az összes illegális terméket. A Shein elleni visszhang az alacsony értékű csomagokra kivetett vámokról szóló európai vitában is döntő szerepet játszott, amelyek várhatóan 2026-ban lépnek életbe (ez olyan kínai kiskereskedőket érint, mint a Shein és a Temu) összhangban az Egyesült Államokban a kis csomagokra vonatkozó vámmentesség hasonló felfüggesztésével.