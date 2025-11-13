Hosszú távú intézkedésről döntöttek csütörtökön az EU gazdasági miniszterei. Ennek keretében a jövőben eltörölhetik a 150 eurónál olcsóbb áruk vámmentességét. Vagyis minden az EU-ba importált áru után vámot kellene fizetni, így összhangba kerülne a rendszer a behozott árukra vonatkozó hozzáadottérték-adóra vonatkozó hatályos szabályokkal.

Az Európai Tanács közleményében az áll, hogy az új szabály azután lép hatályba, miután az EU vámadat-központja, vagyis a vámhatóságokkal való együttműködés és az ellenőrzések megerősítésére javasolt EU központi platformja működésbe lép. Ez jelen állás szerint 2028-ban valósulhat meg.

A becslések szerint jelenleg az EU-ba behozott kis csomagok 65 százalékát alul értékelik, hogy így kerüljék el az importvámokat. Mindez az uniós vállalatok versenyképességére gyakorolt hatása mellett környezetvédelmi aggályokat is felvet, mivel arra ösztönzi a nem uniós vállalatok, hogy az EU-ba szánt árukat egyenként csomagolva osszák fel.

Az Európai Bizottság állítása szerint tavaly a 150 euró alatti értékű e-kereskedelmi szállítmányok 91 százaléka Kínából érkezett.