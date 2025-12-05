Már szerepel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nyilvántartásában a Revolut UAB Bank magyarországi fióktelepe, és a GIRO decemberi frissítésében is megjelent. Emellett pedig a Valós Idejű Bruttó Elszámolási rendszerben (VIBER) is megtalálható. Ez azt jelenti, hogy amint élni kezd a belföldi forintszámla, az átutalások másodperceken belül oda-vissza teljesülhetnek a Revolut és már hazai bankok között – írja a Revinfo.

Ugyanakkor továbbra is litván, nemzetközi számlaszám tartozik a forint-egyenleghez. Ez drágább, bonyolultabb és lassabb nemzetközi forintutalást igényel, ezért sokan várják a belföldi számlaszámot. Ezen felül már azt is tudni lehet, hogy fognak kinézni a forintalapú számlaszámok, ami már az MNB oldalán is elérhető.

A Revolut már gőzerővel dolgozik azon, hogy megnyissa magyar fióktelepjét, ennek érdekében csatlakozott Magyar Fintech Szövetséghez is.