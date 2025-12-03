A Revolut új funkciót vezet be: az utcai módot lehetővé teszi, hogy az átutalásokat követően egy órán át még bele lehessen nyúlni a folyamatba – írja a Dívány.
A fintech cég az utcai telefonlopásokhoz kapcsolódó visszaéléseket szeretné az újítással megfékezni. A Revinfo szerint így elkerülhető, hogy a bűnözők fenyegetéssel kényszerítsenek rá valakit a pénze átutalására.
A Revolut akkor kapcsolja be a funkciót, ha valaki az általa korábban biztonságosként megjelölt zónákon kívül tartózkodik.
Amikor az illető otthon, munkahelyen, vagy más megszokott helyszínen használná a számláját, akkor minden a megszokott módon működik.
Amikor azonban valaki potenciálisan veszélyes, új helyre ér, extra védelmet kapnak az általa kezdeményezett utalások. Ennek két része van:
- kötelező szelfiazonosítás
- és egyórás késleltetés a tranzakcióban.
Ez idő alatt a számla tulajdonosa vagy a Revolut csalásmegelőzési csapata is beavatkozhat és megállíthatja a pénzmozgást.
A biztonsági rendszer azért innovatív, mert a felhasználó környezetéhez alkalmazkodik.
A bekapcsolásához először a vagyonvédelem funkciót kell aktiválni, majd ott kiválasztani az utcai módot.
Ezután megadhatunk több „biztonságos helyszínt”, ahol a szokásos módon indíthatunk utalást.
A megjelölt helyeken kívül pedig szelfis igazolást fog kérni a rendszer, és egyórás késleltetést alkalmaz az utalásban.
