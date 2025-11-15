A Nissan jelentős európai létszámcsökkentésbe kezd, miután a vállalat vezetése radikális átszervezési programot indított el a globális működés optimalizálása érdekében. Egy belső dokumentum szerint a franciaországi regionális központban 87 pozíciót szüntetnek meg, ami az Ivan Espinosa vezérigazgató által meghirdetett, világszinten 15 százalékos leépítést célzó program része – írta a Reuters.

A japán autógyártó az elmúlt években különösen Európában küzdött nehézségekkel, és most az operációk egyszerűsítésében, a gyártási kapacitás és a költségek csökkentésében látja a kiutat.

Espinosa terve alapján a Nissan közel 30 százalékkal mérsékli globális kapacitását, évi 2,5 millió autóra, miközben a jelenlegi 17 gyárból mindössze 10 maradna meg.

A francia központban főként marketing- és értékesítési területeket érintenek a megszüntetések, ugyanakkor 34 új, átszervezést támogató pozíciót is létrehoznak, ami mérsékelheti a leépítés mértékét.

A vállalat közleményében megerősítette, hogy megállapodott a munkavállalói képviselettel, és hangsúlyozta, hogy a változások a jelenlegi üzleti környezet realitásait tükrözik. A cél egy átláthatóbb struktúra kialakítása, a felesleges vezetői szintek csökkentése, valamint a Montigny-le-Bretonneux-i központ reagálóképességének javítása. A Nissan szerint a francia központ a jövőben is kulcsszerepet játszik majd a régió működésében.

A leépítés több lépésben zajlik: első körben önkéntes távozási programmal próbálnak elegendő jelentkezőt bevonzani, de szükség esetén februártól kényszerű elbocsátások is jöhetnek. A belső áthelyezést választók 5 ezer eurós bónuszra számíthatnak, míg a cégen kívül új állást keresők átképzést és akár két évig tartó támogatást kapnak.

A Nissan jelenleg mintegy 19 ezer munkavállalót foglalkoztat Európában, Afrikában, a Közel-Keleten és Indiában, ezek 60 százaléka európai. A régió értékesítése ugyanakkor az év első felében 8 százalékkal csökkent, a teljes éves előrejelzést pedig 3 százalékkal mérsékelték 340 ezer autóra. A vállalat bízik abban, hogy az új modellek és felfrissített kereskedői programok képesek lesznek visszahozni a lendületet.

A dokumentumból nem derül ki, milyen szempontok alapján választották ki a megszűnő pozíciókat, de egyértelmű, hogy a Nissan egy gyorsabb, könnyebb és hatékonyabb európai szervezet felépítésére törekszik. Erre pedig nagy szükség lesz a következő évek kiélezett autóipari versenyében - írja a Totalcar.