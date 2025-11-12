A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját, amelynek a nyomán tovább erősödik hazánk szerepe az autóipari forradalomban – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kecskeméten.

A tárcavezető elmondta, hogy

a német autógyártó 21,6 milliárd forint értékű beruházása nyomán a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa is hazánkban valósul majd meg, és megkezdődik a prototípusok tesztelése, a kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazni is fogják.

Hozzátette, ehhez a kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújt, hozzájárulva az üzem stratégiai jelentőségének további erősödéséhez.

„Ez óriási elismerése a magyar mérnöki szaktudásnak (…) Ez azt jelenti, hogy a magyarországi mérnökök szerepet fognak játszani a Mercedes prototípus-tesztelési tevékenységében és mindazt, amit itt kifejlesztenek az új elektromos platformokra épülő autóknál a Mercedes alkalmazni is fogja" – tette hozzá.

Kiemelte, hogy igen ritka, hogy egy Magyarország méretű ország az éllovasok között található egy olyan fontos, a világgazdaság törvényszerűségeit átíró technológiai forradalomban, mint az autóipar átállása, márpedig hazánk esetében épp ez a helyzet, többek közt a Mercedesszel kötött stratégiai szövetségnek is köszönhetően.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a magyar-német gazdasági együttműködés még szorosabb lesz az új beruházás nyomán, miközben a kormány az utóbbi tizenegy évben 324 német vállalat beruházását támogatta, így elősegítve negyvenezer munkahely létrehozását.

Aláhúzta: a Mercedes megjelenése, az itt befektetett mintegy egymilliárd euró rendkívüli hatással volt a beszállítói láncra, a helyi kis- és közepes vállakozásokra is, amit az is jól demonstrál, hogy Bács-Kiskun vármegyében az ipari termelés a duplájára nőtt, a munkanélküliség pedig a felére csökkent.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy éles verseny zajlik az elektromos autóipari forradalom keretében megvalósuló beruházásokért, hiszen ahol ezek a kapacitások létrejönnek, ott lesz gazdasági növekedés.

„Azok az országok, amelyek ezeket az új autóipari beruházásokat meg tudják szerezni, majd az éllovasai lesznek ennek az új korszaknak"

– hívta fel a figyelmet. Úgy vélekedett, hogy ezen a téren Magyarország kiválóan teljesített az elmúlt évek során, és rövidesen annak azon országok elitklubjának a tagja lesz Európában, amelyekben évente legalább egymillió autót le tudnak gyártani.

Szavai szerint ebben a Mercedesnek hatalmas szerepe van, mivel a német autógyártó elektromobilitási stratégiájában Kecskemét kiemelt helyen áll, a városban jelenleg is zajló építkezés nyomán hamarosan itt lesz hazánk legnagyobb autógyára.

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy a kormány stratégiai célkitűzése a gazdaság dimenzióváltása, ami „azt jelenti, hogy a korábbi erőteljes iparosítási politikából lépjünk át abba a korszakba, mikor nemcsak a termelési, hanem már a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások is egyre inkább megjelennek".

„Most a Mercedesszel kötött szövetségünk egy fontos pillére ezen stratégia sikeres végrehajtásának" – összegzett.