Az Avtostat Info statisztikai hivatal adatai szerint az új személygépkocsik értékesítéséből származó bevétel Oroszországban 2025 januárja és szeptembere között 2,7 billió rubelt tett ki. A teljes forgalom 60 százalékát 1,6 billió rubelt a kínai márkák hoznak – írta a gazeta.ru.

A sorrend:

A Haval az év első kilenc hónapjában, 305 milliárd rubel bevételt ért el Oroszországban,

a Chery 244 milliárd rubelt,

a Geely 233 milliárd rubelt,

a Changan 142 milliárd rubelt,

a Jetour 89 milliárd rubelt

a Tank 72 milliárd rubelt.

2022-ig, amikor európai, amerikai, koreai és japán autómárkák is jelen voltak Oroszországban, a kínai márkák részesedése a piacon meglehetősen jelentéktelen volt, kevesebb mint 10 százalék, az Autostat elemző ügynökség adatai szerint. Ez azonban exponenciálisan nőtt az európai és ázsiai autógyártók távozásával, így 2023-ban a részesedésük már elérte az 51 százalékot. 2024-ben a kínai autógyártók már túllépték a raktárkészletüket is, a kínai autógyártók több mint 1 millió autót importáltak Oroszországba, 21 milliárd dollár értékben.

A Kommersant szerint, a kínai vállalatoknak 2025 szeptemberében többszázezer járművük volt raktáron, ezek értékesítése több mint egy évig fog tartani. Májusban Wei Jianjun, a Great Wall Motors (GWM) elnöke azt nyilatkozta, hogy azokat az autókat, amelyekre nincs kereslet a kínai belföldi piacon, Oroszországba szállítják.

Az orosz autóipar összeomlóban.

Dmitrij Babanszkij, az SBS Consulting tanácsadási osztályának igazgatója szerint a kínai autógyártók oroszoktól származó profitjának 40-60 százaléka marad Oroszországban az adók, a logisztikai költségek és egyéb kapcsolódó kiadások miatt. Oroszország jelenleg gyárt személygépkocsikat, de a nyersanyagok aktív külföldi értékesítése veszteségessé teheti a hazai autógyártást – figyelmeztet egy elemző.

„A kínai autók hirtelen és nagymértékű térnyerése veszteségessé teheti az oroszországi autógyártást. A személygépkocsik pedig számos iparág termelési lánc csúcsán állnak. A személygépkocsi-ipar hiánya, vagy annak csökkenése észrevehető lenne” – figyelmeztetett Babanszkij.