A magyarok, köztük 18 gyerek jelenleg hajóval Ciprusra tartanak, ahonnan a kormány repülőgéppel hazaszállítja majd őket Magyarországra – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a biztonsági helyzet továbbra is rendkívüli aggodalomra ad okot, ezért a legfőbb feladat a konzuli védelemre regisztrált több mint kétszáz magyar állampolgár hazajuttatása. Az előző nap bejelentett evakuációs művelettel kapcsolatban elmondta, hogy kétszáz jegyet tudtak szerezni egy Izraelből Ciprusra közlekedő hajóra, ezeket fel is ajánlották a közel-keleti országban rekedt magyaroknak, akik közül ez a 65 ember élt a lehetőséggel. Az érintettek várhatóan péntek délután fognak megérkezni Magyarországra.