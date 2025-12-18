A vádirat lényege szerint a férfi 2023. május 4-én meglátott a VII. kerületben egy ittas és zaklatott lelkiállapotban lévő norvég turistát, és elhatározta, hogy pénzt szerez tőle.
Bódítószert ígért a sértettnek 200 ezer forintért. Elkísérte a külföldit egy közeli ATM-hez, majd, amikor az automata kiadta a pénzt a vádlott a sértett és az automata közé lépett és megpróbálta ellökni a sértettet, azért, hogy a pénzt elvegye. Dulakodni kezdtek, a vádlott testszerte bántalmazta a másik férfit, eközben mindketten a földre kerültek. A vádlottnak sikerült a pénzt elvennie, de a sértett megpróbálta azt visszaszerezni.
Miután felállva is tovább küzdöttek, a vádlott egy kést is elővett, amivel fenyegette a férfit. A támadásnak végül járókelők megjelenése vetett végett. A vádlott ekkor a pénz töredékét odaadta a sértettnek, a pénz nagy részével azonban elmenekült
– idézték fel.
2023. május 7-én a hajnali órákban a vádlott megismerkedett egy ittas férfival, akitől szintén pénzt próbált szerezni. Ismeretlen női társával segítséget színleltek a magatehetetlen férfi felé, miközben a vádlott kivette a sértett zsebéből az irattartóját, Abban azonban nem volt benne pénz, így azt később eldobta. Az a sértetthez visszakerült, mert valaki megtalálta, és leadta egy szórakozóhelyen.
A rendőrök napokon belül azonosították és elfogták a vádlottat.
A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a férfit felfegyverkezve elkövetett rablással, kifosztással és közokirattal visszaéléssel vádolta meg vádiratában és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetést, valamint korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozza.
Az ügyhöz kapcsolódó videón az látható, hogy a vádlott segítséget színlelve kiveszi a sértett zsebéből az irattartóját.
