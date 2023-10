A brit trónörökös, Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegnő is elítélte az Izrael elleni véres támadásokat. Mindkettőjüket mélyen megdöbbentették az elmúlt napok pusztító eseményei – jelentette be szerda este a londoni Kensington-palota . Mint fogalmaznak, a Hamász terrortámadása szörnyű, és amíg Izrael él az önvédelemhez való jogával, minden izraeli és palesztin továbbra is gyászt, félelmet és haragot fog átélni. A közleményük emlékeztet arra is, hogy William 2018-ban járt a régióban és azok az emberek, akikkel akkoriban találkozott, túlnyomórészt közös reményt vallottak egy szebb jövőről.