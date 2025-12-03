Egyeztettem a Mol vezetőivel. Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

Mint arról beszámoltunk, Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre: az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították, és gyújtóanyagokkal erősítették fel.

