Leáll az olajfinomító, hatalmas üzemanyagkáosz jöhet a szomszédban

Nem hosszabbították meg a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét, leáll a szerbiai kőolajfinomító, a szerb kormány viszont lehetővé tette, hogy a NIS lezárja a pénzügyeit, és a hét végéig kifizethesse dolgozóit, illetve beszállítóit.