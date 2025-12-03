Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambov régióban futó Barátság kőolajvezetékre – írta meg az Ukrinform. A hírügynökséggel az ukrán katonai hírszerzés egyik forrása közölte, hogy a támadáskor egy távolról működésbe hozott robbanószerkezetet használtak, amelyet további gyújtóanyagokkal is megerősítettek, hogy nagyobb tüzet idézzen elő – szúrta ki az Index.

Orosz közösségi oldalakon videók jelentek meg a robbanásról. A környéken élők arról számoltak be, hogy erős dörgést hallottak Kazynskiye Vyselki térségében, amit fényes villanások kísértek az égen.

Nem ez az első alkalom, hogy támadás érte a Barátság kőolajvezetéket: ez már az ötödik ukrán akció a vezeték ellen.