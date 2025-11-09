Hernádi Zsolt nyilatkozatában azt mondta, hogy a sikeres washingtoni tárgyalások során elérték, amit el lehetett, így nem kell változtatniuk: ugyanúgy fognak tudni vállalni, hogy behozzák az orosz típusú kőolajat a Barátság vezetéken. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében több idejük lesz felkészülni az orosz olajról való leválásról, így nem lesz sokkszerű változás.

Hernádi az Indexnek kiemelte azt is, hogy ez a fogyasztóknak is jó, mivel ugyanolyan áron vehetik igénybe ugyanazt a szolgáltatást, amit már megszoktak korábban. Ráadásul most csökkenti is árat a forint árfolyama.

Kitért arra, hogy ha hirtelen kellene átállni, akkor biztosan sokkal nagyobb ármozgás történt volna ezzel együtt, ami aztán vélhetően egy alacsonyabb szinten stabilizálódott volna, azonban szerinte nem hiányoznak a lóugrásszerű ársokkok.

Az Adria-vezetékről mint lehetséges alternatív útvonalról az elnök-vezérigazgató azt mondta, nem az éves szállítási mennyiség a lényeg, hanem a napi, mivel a finomítók annak alapján tudnak dolgozni. Mindemellett szerinte ellentétes információk jelennek meg a sajtóban is: a horvátokkal 10–10,5 millió tonnáról állapodtak meg, amit aztán a politika már 11, de adott esetben akár már 15 millió tonnára kerekített fel, miközben még a 11 millió tonnányi forgalmat se tesztelték le, hogy lehetséges-e. A tesztelések eredményei egyelőre nem bíztatóak.

A lapnak elmondta, nem jó hír szerinte a befektetőknek, hogy 80 százalékos kihasználtsággal használják az Adria-vezetéket, mivel ez a feldolgozóknak és a régiónak is rossz hír. Hangsúlyozta, ekkora kihasználtságnál a finomító nem tud hatékonyan és nyereségesen működni.