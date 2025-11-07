„Teljes szankciómentességet kaptunk a Török Áramlat és a Barátság vezetékekre vonatkozóan... Nincsenek olyan szankciók, amelyek korlátoznák vagy drágítanák a Magyarországra irányuló szállításokat rajtuk keresztül. Ez egy általános, időkorlát nélküli mentesség” – mondta Orbán Viktor a sajtótájékoztatón. A magyar miniszterelnök hozzátette, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben feloldotta a Paks 2 atomerőmű projekttel szembeni szankciókat, így Budapestnek a továbbiakban nem kell rendszeresen megújítania a mentességeket. Magyarország orosz, francia és amerikai üzemanyagot fog vásárolni a paksi atomerőműhöz – hangsúlyozta a Ria Novosztyi.

„Az Egyesült Államok teljes mértékben feloldotta Magyarország korlátozásait az orosz energiaszállításokra a Török Áramlat és a Druzsba vezetékeken keresztül” – közölte szintén vezető hírként az Izvesztyija.

„Az Egyesült Államok feloldja a Roszatom magyarországi atomerőmű-projektjével szembeni szankciókat” – írta az Orbán-Trump csúcs kapcsán a Taszsz.