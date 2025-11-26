Az MBH Bank 2023-ban hirdette meg a Fenntartható Jövő Bankja Programot, amelynek célja, hogy hosszú távú, átfogó ESG-keretrendszer mentén támogassa a hazai klímacélok teljesítését és a biodiverzitás megőrzését, miközben erősíti a felelős és fenntartható vállalati működést.

A program keretében a bank 2023-ban kötött partnerséget a nemzeti park igazgatóságok szakmai felügyeletét ellátó Agrárminisztériummal annak érdekében, hogy közösen valósítsanak meg olyan természetvédelmi fejlesztéseket, amelyek valódi eredményeket hoznak a hazai élőhelyek és védett fajok megóvásában.

Ezt az együttműködést most a felek újabb egy évvel meghosszabbították és további vállalásokat tettek, amelyek tovább erősítik a bank elkötelezettségét a magyar természeti értékek hosszú távú fennmaradása mellett. A kezdeményezések összhangban állnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld ajánlás elvárásaival is, amely a hazai hitelintézeteket arra ösztönzi, hogy a fenntarthatóság jegyében mérhető teljesítményről számoljanak be és működésüket átlátható módon, környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok mentén értékeljék és tegyék közzé.

„Az MBH Bank számára kiemelten fontos, hogy a Fenntartható Jövő Bankja Programon keresztül kézzelfogható eredményeket érjünk el a hazai természeti értékek védelmében. Az Agrárminisztériummal és a nemzeti park igazgatóságokkal közösen az elmúlt két évben számos projektet valósítottunk meg, az új megállapodással pedig további vállalásokat teszünk a természetvédelmi célok érdekében. Bankként felelősséget érzünk azért, hogy hozzájáruljunk a hazai ökoszisztémák megőrzéséhez, és olyan kezdeményezések mellé álljunk, amelyek a következő generációk számára is élhetőbb környezetet biztosítanak” – hangsúlyozta Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

Vannak már eredmények és tervek is bőven

Az elmúlt két évben a partnerségben a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban átfogó vadmacska-védelmi program indult genetikai vizsgálatokkal és élőhely-monitoringgal; a Hortobágyi Nemzeti Parkban a székicsér állományának megóvását segíti a jeladós kutatás és a mezőgazdasági szereplőkkel való együttműködés. A Kiskunsági Nemzeti Parkban napelemes vízpótló rendszer épült ki a klímaváltozás miatt kiszáradó szikes élőhelyek megőrzésére, míg a Duna–Dráva Nemzeti Parkban új úszó költősziget épült a csérfajok fészkelésének támogatására. Emellett megújult a Bükki Nemzeti Park Szinva–Szeleta tanösvénye is, amelyhez szemléletformáló munkavállalói programok kapcsolódnak.

A megújított megállapodás értelmében négy új természetvédelmi projekt indul az MBH Bank támogatásával. Ezek között szerepel az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén a Baradla-barlang kültéri fogadóterének részleges felújítása, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság következő vízvisszatartási projektje is, ami értékes élőhelyet érint a térségben. A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság egy, a Kopáncs-pusztán megvalósuló vízellátási fejlesztéssel járul hozzá a pusztai élőhelyek hosszú távú fenntartásához, míg a Bükki Nemzeti Parkban a madármentési infrastruktúra fejlesztése valósul meg. Ezek a fejlesztések erősítik a hazai élőhelyek védelmét, és összhangban állnak a Kunming–Montreal Globális Biodiverzitás Keretrendszer céljával, amely a biodiverzitás csökkenésének megállítását és megfordítását tűzi ki 2030-ig.

Az MBH célja, hogy a Fenntartható Jövő Bankja Programmal továbbra is támogassa a hazai ökoszisztéma megóvását, bővítse a Bank ESG-tevékenységeit és erősítse zöld finanszírozási megoldásait, és folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel hosszú távon is értéket teremtenek a természetvédelem, a klímavédelem és a helyi közösségek számára.