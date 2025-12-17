Az MBH Bank már december elejére teljesítette az idei évre számára előírt ATM-telepítési követelményt, ezzel biztosítva, hogy a kisebb településeken is könnyen elérhető legyen a készpénzfelvétel. A bank jelenleg a piac második legnagyobb hálózatával rendelkezik – 1200 automatát működtet 1114 helyszínen –, amelynek bővítésére és modernizációjára is nagy hangsúlyt fordított az elmúlt években – közölte szerdán a pénzintézet.
A bank kifejtette: a digitalizációs fejlődés ellenére a készpénz még mindig meghatározó szerepet tölt be a mindennapi pénzforgalomban, ezért a hitelintézet 2023-ban célul tűzte ki, hogy 2026-ig 52 százalékkal bővíti a teljes ATM-állományát a készpénzhez való hozzáférés zavartalan biztosítása érdekében. A jogalkotói szándék a készpénz széles elérhetőségének biztosításáról így összhangban van a bank korábbi törekvéseivel.
Kiemelték:
Az MBH Bank a 2025. december 31-i határidő előtt teljesítette a 2025. évi XVIII. törvényben előírt kötelezettségét, amely az 1000 főnél nagyobb települések ATM‑telepítésére vonatkozik.
Ennek köszönhetően az érintett települések lakói számára már most biztosított a készpénzhozzáférés. A bank 2023 végén átfogó hálózatfejlesztési programot indított, amely nemcsak az új automaták telepítését, hanem a meglévők korszerűsítését is magában foglalta:
az elmúlt két évben közel 500 ATM-et cseréltek modernebb berendezésekre.
„Az MBH Bank számára kiemelt fontosságú, hogy a kistelepülések és a helyi önkormányzatok megbízható partnerei legyünk, és a pénzügyi szolgáltatásokon túl hozzájáruljunk a vidéki közösségek fejlődéséhez és mindennapi működéséhez. Az ATM-hálózatunk bővítésével és korszerűsítésével azt a célt szolgáljuk, hogy a pénzügyi hozzáférés mindenhol biztosított legyen, ahol az embereknek szükségük van rá. Hiszünk abban, hogy a helyi gazdaságok megerősítése és az önkormányzatok támogatása hosszú távon az egész ország versenyképességét növeli” – mondta Puskás András, az MBH Bank önkormányzati kiszolgálásért is felelős vezérigazgató-helyettese.
Fejlesztések a vidéki lefedettség erősítéséért
Az MBH Bank 2025-ben 77 új ATM-et helyezett üzembe az 1000–2000 fős községekben, így a korábbi 189 helyett már 266 hasonló méretű településen érhető el készpénzfelvételi lehetőség, ez 41 százalékos növekedés egyetlen év alatt. Emellett az 1000 fő alatti községekben is bővülés várható:
a jelenlegi 50 mellett a következő évben 115 további helyszínre kerül majd új ATM.
„Az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy a pénzügyi szolgáltatások lakóhelytől függetlenül mindenki számára könnyen elérhetők legyenek. Alapvető értékünk, hogy ügyfeleinket a számukra legkényelmesebb csatornán – legyen az bankfiók, ATM vagy digitális megoldás – szolgáljuk ki” – mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese, hozzátéve: „Bár a jövő egyértelműen a digitális fizetési megoldásoké, a készpénz továbbra is meghatározó szerepet tölt be a mindennapi pénzforgalomban. Az elmúlt két évben intenzív ütemben végzett hálózatfejlesztésünkkel és a telepítési kötelezettségünk határidő előtti teljesítésével egy korszerűbb és ügyfélközpontúbb infrastruktúrát építünk, amely garantálja a megfelelő ATM-ellátottságot.”
A készpénz szerepe a digitalizálódó pénzforgalomban
Bár a digitalizáció hatására évről évre emelkedik az elektronikus fizetések száma, a készpénz továbbra is fontos szerepet tölt be a hazai pénzforgalomban: 2024-ben a tranzakciók 58 százaléka zajlott készpénzben, szemben az európai uniós 40 százalékos átlaggal. A hazai ATM-szabályozás nemzetközi mintákat követ, hiszen több országban – például Franciaországban és Spanyolországban – szintén előírják a lakosság számára biztosítandó, meghatározott távolságon vagy lélekszámon belüli készpénz-hozzáférést. A készpénzes fizetések töretlen népszerűsége részben a fogyasztói szokásokkal magyarázható: sokan még mindig a legbiztonságosabb és legkényelmesebb fizetési módnak tartják, amely megkönnyíti a kiadások kezelését, és vészhelyzeti megoldásként is szolgál.
Az MBH Bank célja, hogy minden ügyfele számára elérhetővé tegye a pénzügyi szolgáltatásokat – legyen szó készpénzről vagy digitális megoldásokról. Ezért 2026-ban is folytatja a hálózatbővítést, hogy mindenki ott intézhesse pénzügyeit, ahol számára a legkényelmesebb – írták.
