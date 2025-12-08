Kisiklott a Hengermalom úton az 1-es villamos – vette észre a Telex. A BKK tájékoztatása szerint a villamos egyelőre nem közlekedik a Budafoki út / Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás M megállók között. A kimaradt szakaszon pótlóbusz közlekedik.

A BKK mindemellett azt javasolja az arra közlekedő utasoknak, hogy használják a 58-as és a 213-as buszt.