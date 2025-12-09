A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) 90 százalékos üzletrészt vásárol a Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.-ben, miután a társaság a Mobil Adat Holding Zrt.-től és a SHOAL Vagyonkezelő Zrt.-től egyaránt 45-45 százalékos tulajdont szerez a hatósági jóváhagyásokat követően. Az akvizíció célja, hogy tovább erősítse a cégcsoport IoT/M2M kompetenciáit, és bővítse a digitális szolgáltatási ökoszisztémát, főként az online pénztárgépek, automaták, e-töltők és okosmérők adatkommunikációja terén.

A 2012-ben alapított Mobil Adat a biztonságos, valós idejű adatátviteli szolgáltatások egyik vezető hazai szereplője. Saját fejlesztésű, felhőalapú SIM- és IoT-menedzsment platformja rugalmas és skálázható megoldásokat kínál, amelyek egyedülállóak a hazai telekommunikációs piacon.

A vállalat több mint tízéves tapasztalata jól illeszkedik a 4iG Csoport távközlési és rendszerintegrációs portfóliójába, és jelentős kereskedelmi illetve technológiai együttműködéseket kínál.

Radó Gábor, a 4iG IT vezérigazgatója szerint a felvásárlás újabb fontos mérföldkő a cégcsoport digitális stratégiájában, amelynek célja egységes, nagy rendelkezésre állású IoT-megoldások biztosítása a szenzoroktól az adatközpontig. A Mobil Adat technológiái a jövőben a One Magyarország IoT-szolgáltatásait is erősítik, és új növekedési lehetőségeket nyitnak a régiós piacon.

A vállalatcsoport szerint a bővülő portfólió különösen az ipari, közmű-, flottakezelési és biztonsági rendszerekben teremthet stabilabb és hatékonyabb adatkommunikációt. A 4iG hazai és nyugat-balkáni leányvállalataival közösen így komplex, integrált megoldásokat kínálhat a régió digitális átalakulásának támogatására.