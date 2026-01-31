Holnapról akár 340 ezer forint készpénzt is fel lehet venni ingyen a magyarországi bankszámlákról, köszönhetően egy hatályba lépő jogszabályi változásnak. Mégis sokan fizetnek a készpénzfelvételért, aminek a BiztosDöntés.hu szakértői szerint számos oka lehet. Mindeközben a bankok maguk is számos kedvezményt kínálnak, ezek egy része ráadásul nem csak idehaza, hanem akár külföldön is ingyenes pénzfelvételt biztosít. Íme a tipikus hibák és félreértések:

Nyilatkozat nélkül nincs ingyenesség

A törvényi ingyenes készpénzfelvétel lehetősége nem jár automatikusan, arról nyilatkozni kell, aki viszont már nyilatkozott korábban, annak ezt nem kell újra megtennie. Az OTP és a K&H Banknál erre netbankban, mobilbanki alkalmazásban és bankfiókban egyaránt van lehetőség, míg az UniCredit, a Raiffeisen és a Gránit Bank esetében bankfiókban, illetve netbankban lehet ezt megtenni. A CIB Banknál kizárólag a CIB24 non-stop telefonos ügyfélszolgálaton vagy bankfiókban, személyesen van mód nyilatkozni. Az MBH Bank ügyfelei a mintegy 400 fiókban nyilatkozhatnak személyesen, míg a korábbi MKB és Budapest Bank ügyfelek ezt az MBH Bank netbanki felületén is megtehetik.

A kedvezmény személyhez kötött, nem bankszámlához

Személyenként egy bankszámlához igényelhető az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége, ezért annak, akinek több számlája van, választania kell. Ha valaki nem arról a számlájáról vesz fel pénzt, amelyikre nyilatkozott, az bizony fizetni fog. Ha viszont valaki leadja egy számlájához a nyilatkozatot, akkor az ingyenesség automatikusan megszűnik a másik számlán, így annak törlése nem a számlatulajdonos feladata.

Bankfiókban nem jár az ingyenesség

Három módon lehet havonta ingyenesen készpénzt felvenni:

magyarországi forint ATM-ekből,

a Magyar Posta POS termináljain keresztül,

valamint egy 300 ezer forinttól elkülönülő, 40 ezer forintos keretből vásárláskor, az erre felkészült üzletek pénztáraiban.

Ha valaki bankfiókban vesz fel készpénzt, annak minden esetben díja van, aminek a minimális költsége akár 1 000 – 2 000 forint, felső korlát pedig sok esetben nincs is.

Fontos, hogy hányszor vesz fel pénzt valaki

2026. február 1-től havonta legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 300 ezer forint vehető fel készpénzben banki ATM-ből és postai POS terminálon keresztül együttesen. A keret nem külön értendő, ezt ugyanis a BiztosDöntés.hu szakértői szerint sokan még mindig elrontják.

Ugyanakkor a vásárlás során felvehető készpénz plusz lehetőséget jelent, így összességében 340 000 forinthoz lehet díjmentesen hozzájutni minden hónapban.

Előfordulhat, hogy az ATM miatt csúszik ki valaki az ingyenességből

Az ATM-eknél az egy tranzakcióval felvehető készpénz mennyisége nem lehet 300 ezer forintnál kevesebb, pontosabban a bankok nem határozhatnak meg kisebb limitet. Ugyanakkor elfordulhat, hogy a készülék töltöttsége alacsony, így kevesebb pénzt tud csak kiadni. Ebben az esetben érdemes átgondolni, hogy így is elegendő ingyenes készpénzhez jutunk-e a hónapban, és ha nem, akkor inkább törölni a tranzakciót, és másik automatánál próbálkozni. Ha például már felvettünk 100 ezer forintot a hónapban, az ATM pedig csak 150 000 forintot tud kiadni, akkor 50 000 forinttal kisebb összeghez juthatunk hozzá díjmentesen.

Devizaszámláról csak forint vehető fel díjmentesen!

Körülbelül 1,2 millió devizaszámla lehet jelenleg Magyarországon, amelyekről ugyancsak költségmentesen lehet forint készpénzt felvenni a hatályos jogszabály alapján. Az átváltásnak azonban lehet költsége, így érdemes erről a számlavezető bankunknál előzetesen tájékozódni.

Készpénzfelvétel hitelkártyával: nem csak, hogy nem ingyenes, nagyon drága!

Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége nem vonatkozik a hitelkártyákra, ám pénzt felvenni ezekkel nem csak ezért – és a magas díjak miatt – drága, hanem azért is, mert az összeg azonnal kamatozik, míg a kártyás vásárlásoknál a türelmi idő végéig kamatmentesen használható a bank pénze.

Külföldön nem ingyenes alapból a készpénzfelvétel

Külföldön nem érvényes a jogszabályi ingyenesség, ráadásul itt rendszerint magasabbak is a díjak. A költség azonban bankonként és országonként eltérő lehet.

Az OTP Csoporthoz tartozó külföldi ATM-ekből például ingyenesen lehet pénzhez jutni nyolc országban, így például Bulgáriában, Horvátországban és Szerbiában is.

A Gránit Bank Platinum és World Elite Metal bankkártyáival belföldön négy, külföldön pedig két készpénzfelvétel ingyenes havonta (a bank nem számít fel díjat), mégpedig a kártyához beállított készpénzfelvételi limit erejéig.

A legfiatalabbaknak sem jár az ingyenesség

A jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel alsó korhatára 16 év, így a fiatalabbak számára a készpénzfelvétel költséget jelent.

A vállalkozói számlákra nem vonatkozik az ingyenesség

A jogszabályi ingyenesség kizárólag a lakossági számlákra vonatkozik, így a vállalkozói számlákról költséget jelent készpénzhez jutni. Ugyanakkor például az egyéni vállalkozók és az őstermelők választhatnak akár lakossági számlát is, így élhetnek a lehetőséggel, ha a nyilatkozatukat erre a számlára teszik meg.

Lehetőségek a jogszabályi ingyenességen túl

A bankok egy része saját kedvezményrendszert kínál a készpénzfelvételhez.

A Gránit Bank Platinum és World Elite Metal bankkártyákkal például havonta négy alkalommal vehető fel készpénz bármelyik magyarországi ATM-ből, külön nyilatkozat nélkül.

Az OTP Bank Bázis számlájánál a 300 ezer forintos törvényi ingyenes készpénzfelvételről nyilatkozók 712 forint havidíjas díjcsomag elemet választva nem csak havi 2 alkalommal, hanem korlátlan számban további díj nélkül vehetik igénybe a törvényi ingyenes készpénzfelvételi kedvezményt OTP ATM-ből. A korlátlanság azonban csak a havi első 150 ezer forintos összegig érvényes. Ez tehát azoknak segít, akik nem használják ki a teljes, 300 ezer forintos kedvezményt, így 150 ezer forintig többször is felvehetnek készpénzt a havi átalánydíjért cserébe, mint havi 2 alkalom.

A K&H Prémium számlacsomagjánál havonta az első öt készpénzfelvétel ingyenes a készpénzfelvételi nyilatkozat megtétele nélkül is, ám a 0,9 százalékos tranzakciós illetéket a kedvezménnyel érintett tranzakcióknál is felszámítják.

A Raiffeisen Premium Banking ügyfelek havonta két-két alkalommal vehetnek fel ingyenesen készpénzt idehaza, illetve bármelyik EGT tagállam külföldi ATM-jéből, míg a Premium Banking Plus számla esetében 3-3 alkalommal van erre lehetőségük.

A magyar ügyfelek számára is könnyen elérhető Revolut Bank ingyenes csomagjában havonta 75 ezer forintig,

a Wise pedig havi 2 alkalommal, összesen legfeljebb havi 150 ezer forintig kínál díjmentes készpénzfelvételt itthon és külföldön.