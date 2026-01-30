Február 1-jétől már nem 150 ezer forintot, hanem akár 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen az automatákból - emlékeztetett a Portfolio. Változatlan marad viszont az a szabály, hogy továbbra is legfeljebb két alkalommal lehet felvenni a teljes, összesen legfeljebb 300 ezer forintos összeget egy hónapban; illetve hiába van több bankszámlánk, csak egy fizetési számlán lehet igénybe venni ügyfelenként az ingyenes készpénzfelvételt a 300 ezres határig.

Az új lehetőség automatikusan érvényes azokra az ügyfelekre, akik eddig is igényelték a 150 ezer forintos keretet. Akik korábban viszont nem rendelkeztek nyilatkozattal, azoknak most kell kérniük a kedvezményt a számlavezető banknál, hogy február 1-jétől élhessenek az új, megnövelt határral. A nyilatkozatot a tárgyhónap 20-áig érdemes leadni, így a kedvezmény a következő hónap első napjától lesz érvényes.

A bankoknak a rendelet szerint az ATM-ekből egy készpénzfelvételi alkalommal felvehető összeget is 300 ezer forintra kell emelniük, hogy a limit alacsonyabb korlátozással ne csökkentse a díjmentes keret kihasználhatóságát. Fizikai korlátok ugyan előfordulhatnak, főleg, ha az ATM nem tud kizárólag nagy címletekben kiadni ekkora összeget.

A Magyar Bankszövetség élesen bírálta a kormány döntését: szerintük a probléma gyökere a 0,9 százalékos tranzakciós illeték, amely minden bankautomatás készpénzfelvételt terhel; a díjmentesség látszata mögött valós költségek vannak, amelyeket az ügyfelek más csatornákon keresztül viselnek. A duplázással az eddigi havi 1 350 forintos tranzakciós illeték fizetési kötelezettség egy számlán 2 700 forintra nő, ha az ügyfél kihasználja a teljes, új díjmentességi keretet.

Bár a készpénzfelvételek darabszáma csökken, a kormány az elmúlt években sorra hozott döntéseivel biztosítja a készpénzhez való hozzáférést: az alkotmányba foglalták a készpénzes fizetési lehetőséget, az MNB szabályozta az ATM-telepítést, és minden településre legalább egy ATM elhelyezését kötelezővé tették.

Bár a forint készpénzállománya tavaly mintegy 4,6 százalékkal nőtt, a készpénz használata a tranzakciókban - vagyis a készpénzforgalom aránya - csökken. Egyre többen fizetnek kártyával: ma már körülbelül 2,5-szer több pénzt költünk kártyával, mint amennyit készpénzben veszünk fel és használunk.