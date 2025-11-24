Rezsitüntetést tartanak pénteken a Budapesti Elektromos Művek (ELMÜ) épületénél. A demonstrációt a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalosan is regisztrálta hétfőn. Tóth Zoltán, a tüntetés szervezője a 24.hu-nak annyit mondott, hogy a tematika szerint zajlik majd az eseményt, és főként azokra számítanak, akiket az MVM adósságba húzott be. A további információkat hamarosan közlik.

A Blikk nemrég arról írt, hogy egyre többen panaszkodnak arra, hogy váratlan és horribilis összegű energiaszámlákat kapnak a szolgáltatójuktól. A 24.hu hozzáteszi, hogy egy MVM és egyéb rezsikárosultakról szóló Facebook-csoport is létrejött, amelynek a létszáma rohamosan bővül.