A Holtec International-lel tegnap aláírt megállapodásunk lehetőséget ad a Holtec SMR-300 kis moduláris reaktor (SMR) hazai vizsgálatára – áll az MVM Csoport vezérigazgatójának közleményében.

Mátrai Károly hozzáfűzte,

„felmérjük, hogy hogyan illeszthető a technológia Magyarország energiarendszerébe, hogyan kapcsolódik az MVM és a magyar nukleáris szakma kompetenciáihoz és milyen előnyöket kínál, milyen pénzügyi feltételek mellett ez a megoldás."

A Portfolio.hu felidézi, a november 7-i amerikai-magyar csúcson jelentették be először, hogy Magyarország olyan nukleáris alkura készül az Egyesült Államokkal, amely alapjaiban rajzolhatja át az ország energiatérképét. A felek egy szóbeli megállapodás keretében amerikai fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR-ek) magyarországi telepítéséről egyeztek meg.

A beruházás becsült értéke 10-20 milliárd dollár, ami maximum tíz reaktor létesítésére nyújthat fedezetet.

Azonban a portál szerint ilyen darabszámú SMR-telepítés Magyarországon nehezen elképzelhető akkor, ha a Paks II. projekt, valamint a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása is megvalósul.

A friss bejelentés nyomán az első befutó a Holtec International vállalat SMR-300 típusú moduláris reaktora lehet.

A Holtec által fejlesztett SMR-300 egy kis moduláris atomerőmű-koncepció, amelynek egyetlen egység nagyjából 300 megawatt villamos teljesítmény leadására képes, ami egy közepes méretű gázerőmű blokkjának felel meg.

Lényegében nem egy teljesen új nukleáris technológia bevezetéséről van szó, hanem a jól ismert, hagyományos atomerőművi megoldások egyszerűbb, kisebb és sorozatgyártásra alkalmas formába öntése zajlana. A Holtec honlapján fellelhető információk alapján az általuk fejlesztett SMR egyik legfontosabb jellemzője, hogy a biztonságát nagyrészt passzív megoldásokra alapozza, azaz vészhelyzetben hosszabb ideig is képes emberi beavatkozás nélkül biztonságos állapotban maradni.

Kiemelték, az SMR-300 kevésbé hely- és vízigényes, mint a hagyományos nukleáris blokkok, ami elvileg több lehetséges telepítési helyszínt nyithat meg, különösen olyan térségekben, ahol korlátozott a hűtővíz-ellátás.

Ám a projekt egyelőre tervezési és engedélyezési fázisban áll.

A Holtec tervei szerint az első SMR-300 egységek az Egyesült Államokban, a Michigan állambeli Palisades telephelyen valósulhatnak meg.