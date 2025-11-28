Nem változtatott a Moody's a magyar adósbesoroláson, maradt a Baa2, negatív kilátással. A Nemzetgazdasági Minisztérium így reagált a döntésre:

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra.

A hitelminősítő fél százalékra rontotta a magyar gazdaság idei és 2,3 százalékra a jövő évi növekedési kilátásait.

Mint írták, az autóipari szektortól és a német gazdaságtól való nagyfokú függőség negatívan hat az exportunkra, míg az EU-támogatások blokkolása miatt csökkenő állami beruházási kiadások szintén visszafogják a gazdasági növekedést, így 2025-ben a fogyasztás lesz az egyetlen növekedési motor, 2026-ban pedig ugyanez lesz a növekedés fő forrása. A 2026-os választások előtti fiskális intézkedések támogatni fogják a magánfogyasztás növekedését, míg a beruházások és a nettó export pozitív hozzájárulása továbbra is csekély marad.

Az idén és jövőre 5 százalékosra emelt hiánycél és a lassabb növekedési kilátások miatt a Moody's arra számít, hogy az államadósság 2025-ben és 2026-ban kissé emelkedni fog, a 2024-ben jelentett 73,5-ról 74 százalékra a GDP arányában. A költségvetés kamatkiadásai azonban csökkenő pályán maradnak, részben az EU SAFE nevű programjához való hozzáférés, vagyis a piacinál olcsóbb finanszírozás miatt.

A negatív kilátások a magyar intézmények és kormányzás minőségével kapcsolatos lefelé irányuló kockázatokat tükrözik, amelyek az EU által elérhető források jelentős elvesztéséhez vezethetnek, és a jelenlegi várakozásoknál is gyengébb gazdasági növekedési kilátásokat eredményezhetnek. Ez pedig tovább gyengítheti a fiskális és adósságmutatókat.

A Moody's közleménye kitért rá, hogy a negatív kilátásokra tekintettel a minősítés rövid távon valószínűleg nem javítható. Ha Magyarország és az EU kapcsolata jelentősen és tartósan javulna, akkor valószínűleg visszaállítanánk a kilátást stabilra, de ennél több nem történne.

A hitelminősítő kitért a kockázatokra is, mint jelezték: tekintettel Magyarország továbbra is nagyfokú függőségére az Oroszországból származó energiaimporttól, az energiaellátás hosszabb ideig tartó zavara szintén negatívan hatna a hitelminősítésre, bár ezt a kockázatot az utóbbi időben enyhítette az amerikai kormánnyal kötött, az orosz energiára vonatkozó szankciók egyéves mentességéről szóló megállapodás.

