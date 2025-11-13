A Moody's csütörtökön Londonban bejelentette, hogy "Aa3" szintű - az Egyesült Királyság egészére érvényes minősítéssel azonos - hosszú távú kibocsátói osztályzatot adott Skóciának, stabil kilátással.

A cég Skócia alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA) "a1" szinten állapította meg.

A Moody's a besorolás indoklásában kiemelte a Skóciában kialakított, jól megalapozott önrendelkezési keretrendszert, valamint a rendkívül alacsony adósságterhet, amely a 2024-2025-ös pénzügyi évben a működési szintű bevételek 15 százalékát tette ki.

A cég ugyanakkor megállapította azt is, hogy a bevételek jelentős része - 50 százaléka - a brit kormány által folyósított finanszírozásokból ered, a skót kormány saját bevételteremtési rugalmassága korlátozott, és ebben a környezetben a szuverén brit adósosztályzat jelenti a skót besorolás felső korlátját.

Az S&P Global Ratings a Moody's által megállapított osztályzatnál egy fokozattal jobb, "AA" hosszú távú osztályzattal látta el szerdán Skóciát, szintén stabil kilátás mellett.

Az S&P ugyancsak kiemelte az elsőrendű osztályzat indoklásában a világosan meghatározott önrendelkezési keretrendszerben működő skóciai intézményrendszert, valamint a skót kormány megfontolt pénzügyi politikáját.

A hitelminősítő várakozása szerint a korlátozott hiteligény és a adósságkötelezettségek lejáratának fokozatos jellege 2027-ig is csak igen alacsony szinten, a működési bevételek 10 százalékán tartja Skócia adósságállományát.

Az S&P az erősségek között említi, hogy az önrendelkezési rendszer széleskörű törvényalkotási és költségvetési önállóságot biztosít Skóciának.

Az S&P Global Ratings hangsúlyozza, hogy alacsony valószínűségűnek tartja Skócia függetlenné válását. A hitelminősítő közölte ugyanakkor, hogy leminősítheti a most megadott önálló skót besorolást, ha Skócia érdemi lépéseket tesz a függetlenség felé.

Ugyanilyen véleményt fejtett ki a Moody's Ratings is a skót osztályzat bejelentéséhez fűzött elemzésében. A Moody's közölte: nem tartozik alapeseti előrejelzési forgatókönyvei közé Skócia függetlenné válása, ha azonban ez mégis bekövetkezik, az lefelé ható nyomást gyakorolhat a skót adósosztályzatra, mivel egy ilyen fejlemény növelné az intézményi keretrendszerrel kapcsolatos bizonytalanságokat, és potenciálisan pénzügyi stabilitási kockázatokat is előidézhet.

A Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) első számú politikai programja azonban a skót függetlenség elnyerése.

Erről 2014-ben már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55,3 százalékos többséggel.

Az újabb függetlenségi referendum kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.

Az SNP azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elkerülhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kiszakította" az Európai Unióból.

A párt politikai célkitűzései között szerepel az is, hogy függetlenségének elnyerése után Skócia önálló országként ismét belép az Európai Unióba.