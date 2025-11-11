Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint már a hetedik egymást követő hónapban maradt 5 százalék alatt az infláció, vagyis kijelenthető, hogy ez tartósan így is marad. Szerinte ennek azért van jelentősége, mert a kormány az árrésstop bevezetésekor ezt az értéket jelölte meg az intézkedések kivezetésének feltételeként.

A közlemény szerint az árréstop nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, Az idén áprilisi egyszeri árcsökkenés után az infláció jövő tavasszal visszatér az eredeti pályájára, a szőnyeg alá söpört valódi probléma újra megjelenik.

Emellett amennyire hatástalan az árrésstop, olyan káros a kereskedőkre nézve, a vásárlókra és a magyar gazdaságra.

Érvelésük szerint az érintett kiskereskedőknél összességében minden 100 forint árrésstopban érintett termék árbevétele után 15-20 forint veszteség keletkezik, ami csökkenti a kiskereskedelmi beruházásokat.

Emellett a hatósági beavatkozás elszívja a kistelepülési boltokból a vásárlókat, ami egész településeket tesz kereskedelmi értelemben sivataggá.

Emellett az intézkedés az importhányadot is növeli, rontja a hazai élelmiszer termelés piaci pozícióit, és jellegéből adódóan visszafogja a kiskereskedők közötti igazi árversenyt.